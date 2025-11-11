Το Γραφείο για την Ανασυγκρότηση των Μεταφορών ενημέρωσε ότι λόγω του μπλακ άουτ ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα.

Ένα σπάνιο ολικό μπλακ άουτ έπληξε ολόκληρη τη Δομινικανή Δημοκρατία την Τρίτη, προκαλώντας προβλήματα στην κυκλοφορία και παραλύοντας επιχειρήσεις σε όλη τη χώρα,

Οι αξιωματούχοι απέδωσαν σε βλάβη στο σύστημα μεταφοράς του δικτύου, αν και αρχικά δεν ήταν σαφές τι την προκάλεσε.

Οι μονάδες παραγωγής στο Σαν Πέδρο ντε Μακόρις και ο σταθμός παραγωγής ενέργειας Quisqueya έκλεισαν, οδηγώντας σε μια σειρά από βλάβες σε άλλους σταθμούς μεταφοράς και παραγωγής, σύμφωνα με την Εταιρεία Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, μια αποκεντρωμένη κρατική υπηρεσία.

Άγνωστο παραμένει πόσο γρήγορα θα αποκατασταθεί η παροχή ρεύματος. Το blackout διέκοψε όλα τα συστήματα μαζικής μεταφοράς, συμπεριλαμβανομένου του μετρό στην πρωτεύουσα, Σάντο Ντομίνγκο.

Αργότερα, η κρατική επιχείρηση ηλεκτρισμού ανακοίνωσε πως το μπλακ άουτ προκλήθηκε από βλάβη στο δίκτυο, διαβεβαιώνοντας πως τα συνεργεία εργάζονται πυρετωδώς για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης.

{https://twitter.com/acentodiario/status/1988357717271212486}

«Η Επιχείρηση Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Empresa de Transmisión de Electricidad Dominicana / ΕTED) ενημερώνει ότι το εθνικό δίκτυο υπέστη γενικευμένο μπλακ άουτ λόγω βλάβης», ανέφερε η σχετική ανακοίνωση της ETED, στην οποία επισημαίνεται πως καταβάλλονται προσπάθειες για την αποκατάσταση της ηλεκτροδότησης «το συντομότερο δυνατόν».

{https://twitter.com/elinmobiliariod/status/1988347805014925775}

Νωρίτερα, το Γραφείο για την Ανασυγκρότηση των Μεταφορών (Oficina para el Reordenamiento del Transporte / OPRET) είχε ενημερώσει πως ανεστάλησαν τα δρομολόγια του μετρό στην πρωτεύουσα.

{https://twitter.com/SIN24Horas/status/1988354675725271328}

«Στις 13:25 (τοπική ώρα) οι υποσταθμοί διανομής ηλεκτρικής ενέργειας Paraiso και Isabela, οι οποίοι τροφοδοτούν με ρεύμα τις Γραμμές 1 και 2 του Μετρό καθώς και τη Γραμμή 1 του Τελεφερίκ στο Σάντο Ντομίνγκο, τέθηκαν εκτός λειτουργίας λόγω αποσύνδεσης από το εθνικό δίκτυο», ανέφερε η ανακοίνωση, σημειώνοντας ότι συρμοί και βαγόνια εκκενώθηκαν.

{https://twitter.com/sumundodigital/status/1988353605074588008}

Σχεδόν το 60% του ενεργειακού εφοδιασμού της Δομινικανής Δημοκρατίας τροφοδοτείται από το πετρέλαιο και τα προϊόντα του, ακολουθεί ο άνθρακας, το φυσικό αέριο και, σε μικρότερο βαθμό, η ηλιακή, αιολική και υδροηλεκτρική ενέργεια, σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

Με πληροφορίες του AP