Τη δυνατότητα συμμετοχής ιδιωτών στα προγράμματα εκπαίδευσης πολεμικού τραύματος των Ενόπλων Δυνάμεων ανοίγει νέα κοινή υπουργική απόφαση, η οποία καθορίζει το πλαίσιο εισαγωγής, τα ηλικιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια, τη διαδικασία επιλογής, το κόστος συμμετοχής και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η εκπαίδευση θα παρέχεται από το Διακλαδικό Κέντρο Εκπαίδευσης Πολεμικού Τραύματος της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής και η συμμετοχή ιδιωτών θα προϋποθέτει την υπογραφή προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του ΓΕΕΘΑ και του φορέα από τον οποίο προέρχονται οι εκπαιδευόμενοι.

Το νέο πλαίσιο αφορά τρία επίπεδα προγραμμάτων, τα All Service Members (ASM), Combat Life Savers (CLS) και Combat Medic/Corpsman (CMC), με διαφορετικές προϋποθέσεις συμμετοχής ανάλογα με το επίπεδο εκπαίδευσης.

Δικαίωμα συμμετοχής έχουν Έλληνες πολίτες, καθώς και πολίτες κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ηλικίας από 18 έως 60 ετών. Βασική προϋπόθεση είναι να διαθέτουν την απαιτούμενη σωματική υγεία ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. Παράλληλα, προβλέπονται κωλύματα για όσους έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για συγκεκριμένες κατηγορίες αδικημάτων.

Οι εκπαιδευτικές προϋποθέσεις διαφοροποιούνται ανά πρόγραμμα. Για το πρώτο επίπεδο, ASM, απαιτείται ο υποψήφιος να είναι τουλάχιστον απόφοιτος υποχρεωτικής εκπαίδευσης. Για το δεύτερο επίπεδο, CLS, πρέπει να έχει ολοκληρώσει τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή να έχει ήδη εκπαιδευτεί στο πρώτο επίπεδο.

Αυστηρότερες είναι οι προϋποθέσεις για το τρίτο επίπεδο, CMC. Σε αυτό μπορούν να συμμετέχουν φοιτητές, σπουδαστές, μαθητές ή απόφοιτοι σχολών οποιασδήποτε εκπαιδευτικής βαθμίδας στις οποίες διδάσκονται επιστήμες υγείας. Δυνατότητα συμμετοχής έχουν επίσης όσοι ασκούν υγειονομικά καθήκοντα στον φορέα από τον οποίο προέρχονται.

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Η εκπαίδευση θα γίνεται αποκλειστικά διά ζώσης, με κάθε εκπαιδευτική σειρά να μπορεί να φιλοξενεί έως 24 άτομα. Τα τμήματα θα αποτελούνται αποκλειστικά από ιδιώτες, οι οποίοι μπορεί να προέρχονται από έναν ή περισσότερους συνεργαζόμενους φορείς. Τα μαθήματα θα μπορούν να πραγματοποιούνται είτε στις εγκαταστάσεις της Σχολής Αξιωματικών Νοσηλευτικής είτε σε κατάλληλους χώρους εκτός αυτής, με αξιοποίηση της Κινητής Μονάδας Εκπαίδευσης του Κέντρου.

Κεντρικό ρόλο στη διαδικασία θα έχει η προγραμματική σύμβαση μεταξύ ΓΕΕΘΑ και συνεργαζόμενου φορέα. Σε αυτή θα προσδιορίζονται ο αριθμός των εκπαιδευομένων, ο χρόνος, η διάρκεια και ο τόπος διεξαγωγής των μαθημάτων, το κόστος ανά συμμετέχοντα και ο τρόπος πληρωμής, καθώς και ενδεχόμενα πρόσθετα κριτήρια προτεραιότητας και οι προθεσμίες υποβολής των δικαιολογητικών.

Η συμμετοχή δεν θα είναι δωρεάν. Το ποσό θα διαμορφώνεται με βάση το λειτουργικό κόστος της εκπαίδευσης και το κόστος πιστοποίησης από τη National Association of Emergency Medical Technicians (NAEMT), μαζί με τη νόμιμη προσαύξηση της υπηρεσίας. Η υπουργική απόφαση δεν προβλέπει ενιαίο ποσό για όλους τους εκπαιδευόμενους. Η πληρωμή θα μπορεί να γίνεται είτε από τον ίδιο τον ιδιώτη είτε από τον φορέα του, σε λογαριασμό του ΓΕΕΘΑ, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο έως την πρώτη ημέρα της εκπαίδευσης.

Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι είναι περισσότεροι από τις διαθέσιμες θέσεις, την επιλογή θα αναλαμβάνουν τα στελέχη του Διακλαδικού Κέντρου Εκπαίδευσης Πολεμικού Τραύματος. Μεταξύ των στοιχείων που θα λαμβάνονται υπόψη είναι η συνάφεια του επαγγέλματος του υποψηφίου με το αντικείμενο της εκπαίδευσης και η κατοχή σχετικών πιστοποιήσεων, όπως BLS και, ανάλογα με το επίπεδο, ACLS ή PHLS.

Στη διαδικασία επιλογής θα συνεκτιμώνται ακόμη η εκπλήρωση της κύριας στρατιωτικής υποχρέωσης και η ηλικία, ενώ μεταξύ όσων έχουν υπηρετήσει θα προηγούνται οι έφεδροι έναντι των στρατευσίμων. Όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις αλλά δεν επιλεγούν λόγω έλλειψης διαθέσιμων θέσεων θα μπορούν να προγραμματίζονται για επόμενη εκπαιδευτική σειρά.

Για την ένταξη στα προγράμματα οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να καταθέτουν φωτοαντίγραφο ταυτότητας, τα κατά περίπτωση αποδεικτικά εκπαίδευσης ή σπουδών και ιατρικές βεβαιώσεις από παθολόγο και καρδιολόγο. Το αντίγραφο ποινικού μητρώου θα αναζητείται αυτεπάγγελτα από το Κέντρο, ενώ θα απαιτείται συγκατάθεση τόσο για τη διενέργεια των προβλεπόμενων διασωστικών πράξεων στο πλαίσιο της εκπαίδευσης όσο και για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

Τα στοιχεία και τα δικαιολογητικά των συμμετεχόντων θα διατηρούνται στο αρχείο του Κέντρου για πέντε χρόνια, ολοκληρώνοντας ένα θεσμικό πλαίσιο που για πρώτη φορά προσδιορίζει αναλυτικά με ποιες προϋποθέσεις ιδιώτες μπορούν να αποκτήσουν οργανωμένη εκπαίδευση πολεμικού τραύματος μέσω των Ενόπλων Δυνάμεων.