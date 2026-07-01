Σύμφωνα με τον Παύλο Γερουλάνο, σχεδόν τα μισά από τα μέτρα και τις δράσεις που είχαν ενταχθεί στο αρχικό πρόγραμμα υλοποιήθηκαν τελικά, ενώ τα δύο τρίτα των μέτρων αποκλίνουν από τον αρχικό σχεδιασμό τους.

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση για τη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης εξαπέλυσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος και τομεάρχης Οικονομικών του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος, υποστηρίζοντας ότι τα 36 δισ. ευρώ του προγράμματος «Ελλάδα 2.0» ολοκληρώνονται με πλήρη απορρόφηση των πόρων, αλλά με λιγότερα, διαφορετικά και φθηνότερα έργα από εκείνα που είχαν αρχικά σχεδιαστεί.

Παρουσιάζοντας τα στοιχεία του κόμματος ενόψει της επερώτησης που θα συζητηθεί στη Βουλή την Παρασκευή, ο κ. Γερουλάνος έκανε λόγο για μια «χαμένη ευκαιρία» μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας, αποδίδοντας την εξέλιξη του προγράμματος σε υπερσυγκεντρωτισμό, έλλειψη σχεδιασμού και απουσία διαβούλευσης.

«Το πρόβλημα του "Ελλάδα 2.0" είχε εξαρχής διεύθυνση: το Μέγαρο Μαξίμου», δήλωσε χαρακτηριστικά, υποστηρίζοντας ότι η κυβέρνηση, παρά το γεγονός ότι είχε στη διάθεσή της σχεδόν 90 δισ. ευρώ ευρωπαϊκών πόρων, απέτυχε να αλλάξει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας.

Σύμφωνα με την ανάλυση που παρουσίασε, σχεδόν τα μισά από τα μέτρα και τις δράσεις που είχαν ενταχθεί στο αρχικό πρόγραμμα υλοποιήθηκαν τελικά, ενώ τα δύο τρίτα των μέτρων αποκλίνουν από τον αρχικό σχεδιασμό τους. Παράλληλα, κάθε μία από τις τέσσερις αναθεωρήσεις του προγράμματος περιλάμβανε περικοπές ή υποβάθμιση κρίσιμων έργων, ενώ εκκρεμεί ακόμη μία αναθεώρηση.

Ο κ. Γερουλάνος υποστήριξε επίσης ότι στην τελευταία αναθεώρηση του Δεκεμβρίου του 2025 εντοπίζονται σοβαρά προβλήματα τόσο στο σκέλος των επιχορηγήσεων όσο και των δαπανών, ενώ αντί να επιταχύνεται η υλοποίηση των έργων-οροσήμων, ο ρυθμός προόδου τους επιβραδύνεται.

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Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε το ΠΑΣΟΚ, από το πρόγραμμα απεντάχθηκαν ή περιορίστηκαν σημαντικά έργα, όπως έργα ύδρευσης, περιφερειακά κέντρα πολιτικής προστασίας, δίκτυα 5G, υποθαλάσσια καλώδια οπτικών ινών, μονάδες παιδικής μέριμνας σε επιχειρήσεις, δράσεις έρευνας και καινοτομίας, έργα του σιδηροδρομικού δικτύου και το σύστημα ηλεκτρονικών διοδίων.

Παράλληλα, καταγράφονται σημαντικές μειώσεις στόχων σε παρεμβάσεις όπως το εθνικό αρδευτικό δίκτυο, η αποθήκευση ενέργειας, οι ενεργητικές πολιτικές απασχόλησης, ο προσωπικός γιατρός, η κοινωνική ένταξη, ο ψηφιακός μετασχηματισμός των φορολογικών και τελωνειακών αρχών, ο Βόρειος Οδικός Άξονας Κρήτης και η οργανωτική μεταρρύθμιση του σιδηροδρομικού τομέα.

Ως χαρακτηριστικό παράδειγμα, ο κ. Γερουλάνος ανέφερε ότι το αρχικό σχέδιο προέβλεπε την υλοποίηση 18 μεγάλων αρδευτικών έργων μέσω ΣΔΙΤ έως το τέλος του προγράμματος, σημειώνοντας ότι τελικά κανένα από αυτά δεν παρέμεινε ενταγμένο στο Ταμείο Ανάκαμψης.

Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης επιχειρήσεων, ο αρχικός στόχος για 9.700 επιχειρήσεις περιορίστηκε, μετά τις αναθεωρήσεις, σε εγκρίσεις για 3.500 επιχειρήσεις και σε ολοκλήρωση παρεμβάσεων για μόλις 2.600 επιχειρήσεις, εξέλιξη που, κατά τον ίδιο, συνιστά σημαντική ποσοτική και ποιοτική υποβάθμιση του μέτρου.

Με αυτά τα δεδομένα, το ΠΑΣΟΚ ζητεί από την κυβέρνηση αναλυτικές εξηγήσεις για κάθε έργο και μέτρο που τροποποιήθηκε ή εγκαταλείφθηκε, καθώς και πλήρη ενημέρωση για τις αρχικές δεσμεύσεις του προγράμματος και το τελικό αποτύπωμα του «Ελλάδα 2.0», το οποίο χαρακτηρίζει ως μια μεγάλη αναπτυξιακή ευκαιρία που δεν αξιοποιήθηκε.

