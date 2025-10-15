Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ζητούν αύξηση του ορίου καθυστέρησης των αεροπορικών και μόλις μία δωρεάν χειραποσκευή διαστάσεων έως 40x30x15 εκατοστά. Το Ευρωκοινοβούλιο όμως αντιστέκεται και υπερασπίζεται τα δικαιώματα των επιβατών.

Οι ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρείες κατήγγειλαν την Τρίτη την απόφαση της Επιτροπής Μεταφορών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να υιοθετήσει κείμενο που αρνείται να δυσκολέψει την αποζημίωση επιβατών για καθυστερημένες πτήσεις.

Το κείμενο, που εγκρίθηκε τη Δευτέρα - με ψήφους 34 υπέρ, καμία κατά και δύο αποχές - υποστηρίζει επίσης την πρόταση να επιτρέπεται στους επιβάτες να μεταφέρουν δωρεάν χειραποσκευή βάρους έως 7 κιλών.

Το κείμενο αυτό καθορίζει τη θέση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη σχεδιαζόμενη μεταρρύθμιση των δικαιωμάτων των αεροπορικών επιβατών κι έρχεται σε έντονη αντίθεση με τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου της ΕΕ - γεγονός που σημαίνει ότι οι τριμερείς διαπραγματεύσεις που ξεκινούν την Τετάρτη αναμένεται να είναι δύσκολες.

Η στάση της επιτροπής εξόργισε τη βιομηχανία αερομεταφορών: Την Τρίτη ο σύνδεσμος Airlines for Europe (A4E) - που περιλαμβάνει τις Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair και την ιδιοκτήτρια της British Airways, IAG - χαρακτήρισε το κείμενο του Κοινοβουλίου «μη ρεαλιστικό».

Ο ισχύων κανονισμός προβλέπει αποζημίωση ύψους από 250 έως 600 ευρώ, ανάλογα με το μήκος της διαδρομής, για όλες τις πτήσεις που καθυστερούν τουλάχιστον τρεις ώρες.

Οι κόκκινες γραμμές του Ευρωκοινοβουλίου

Το 2013 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προτείνει την αύξηση του ορίου καθυστέρησης σε πέντε ώρες για όλες τις ενδοενωσιακές πτήσεις ή πτήσεις έως 3.500 χλμ., σε εννέα ώρες για εξωενωσιακές πτήσεις μεταξύ 3.500 και 6.000 χλμ., και σε δώδεκα ώρες για πτήσεις άνω των 6.000 χλμ.

Η υπόθεση παρέμεινε μπλοκαρισμένη για χρόνια, μέχρι που το Συμβούλιο πρότεινε τον Ιούνιο όριο τεσσάρων ωρών για πτήσεις έως 3.500 χλμ. ή εντός ΕΕ, και έξι ωρών για πτήσεις άνω των 3.500 χλμ.

Ωστόσο, το Κοινοβούλιο αρνήθηκε να μειώσει τα δικαιώματα αποζημίωσης και οι διαπραγματευτές του σκοπεύουν να υπερασπιστούν αυτή τη θέση στις επερχόμενες τριμερείς συνομιλίες. Το κείμενο της Επιτροπής Μεταφορών αυξάνει επίσης την ελάχιστη αποζημίωση για μεγάλες καθυστερήσεις ή ακυρώσεις στα 300 ευρώ.

«Έχουμε αρκετές κόκκινες γραμμές ... η πρώτη είναι ότι δεν πρόκειται να δεχτούμε [να αυξηθεί το όριο καθυστέρησης] πέραν των τριών ωρών, μετά τις οποίες ο επιβάτης δικαιούται αποζημίωση», δήλωσε ο εισηγητής Αντρέι Νοβάκοφ του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος.

«Το Κοινοβούλιο είναι απολύτως ενωμένο στο ζήτημα των τριών ωρών», είπε στους δημοσιογράφους μετά την ψηφοφορία ο Γιαν-Κρίστοφ Έτχεν, εισηγητής της ομάδας Renew Europe. «Αν αυξηθεί στις τέσσερις ώρες, στερείτε τα δικαιώματα από τα δύο τρίτα των επιβατών που σήμερα δικαιούνται αποζημίωση. Για εμάς, αυτό είναι αδιανόητο».

Από την πλευρά του, ο σύνδεσμος A4E υποστήριξε: «Η επέκταση αυτού του χρονικού ορίου στις πέντε ώρες θα μπορούσε να αποτρέψει έως και το 40% των καθυστερήσεων».

Ο Ντέιβιντ Κούρμι, εκτελεστικός πρόεδρος της KM Malta Airlines, δήλωσε: «Ο τρέχων κανόνας των τριών ωρών ... τιμωρεί τις αεροπορικές εταιρείες που κάνουν τα πάντα για να αποφύγουν ακυρώσεις, ενώ στην πραγματικότητα οι επιβάτες εξυπηρετούνται καλύτερα από μια καθυστερημένη πτήση παρά από καμία πτήση».

Δύσκολες συνομιλίες και έλειμμα εμπιστοσύνης

Οι συνομιλίες με τα κράτη-μέλη της ΕΕ δεν θα είναι εύκολες.

Τον Ιούνιο, το Συμβούλιο ενεργοποίησε μια ασυνήθιστη νομοθετική διαδικασία που επιβάλλει την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέσα σε έξι έως οκτώ μήνες, προκαλώντας την οργή των ευρωβουλευτών.

«Βρισκόμαστε αρκετά μακριά από το Συμβούλιο, κυρίως λόγω έλλειψης εμπιστοσύνης μεταξύ των δύο θεσμών», δήλωσε ο Νοβάκοφ, σημειώνοντας ότι το Κοινοβούλιο είχε υιοθετήσει την πρώτη του θέση για την πρόταση ήδη από το 2014.

«Και μετά από 11 χρόνια, επιλέγουν μια διαδικασία που περιορίζει τον χρόνο των διαπραγματεύσεών μας, κάτι που δεν θεωρώ ότι συνάδει με πνεύμα συνεργασίας και φιλίας», πρόσθεσε.

Η θέση του Κοινοβουλίου προβλέπει επίσης το δικαίωμα των επιβατών να μεταφέρουν μία χειραποσκευή βάρους έως 7 κιλών δωρεάν, ακόμη και σε εταιρείες χαμηλού κόστους, υπό την προϋπόθεση ότι οι διαστάσεις της δεν υπερβαίνουν συνολικά τα 100 εκατοστά (άθροισμα μήκους, πλάτους και ύψους). Οι επιβάτες θα μπορούν επίσης να μεταφέρουν και μια μικρή τσάντα κάτω από το κάθισμα.

Το Συμβούλιο θέλει να επιτρέπεται μόνο μία δωρεάν χειραποσκευή διαστάσεων έως 40x30x15 εκατοστά, που να χωράει κάτω από το μπροστινό κάθισμα. Η Επιτροπή υποστηρίζει αυτή την ιδέα και στις 8 Οκτωβρίου ξεκίνησε διαδικασία παράβασης κατά της Ισπανίας επειδή επέβαλε πρόστιμα σε αεροπορικές εταιρείες που χρεώνουν για μεγαλύτερες χειραποσκευές.

Οι αεροπορικές εταιρείες αντιτίθενται επίσης στη θέση του Κοινοβουλίου.

«Οι πολιτικές εκκλήσεις για την επιβολή "δωρεάν" χειραποσκευών δεν συνάδει με τις προτιμήσεις των επιβατών», ανέφερε ο σύνδεσμος A4E, υποστηρίζοντας ότι οι επιβάτες προτιμούν φθηνότερους ναύλους και τη δυνατότητα αγοράς επιπλέον αποσκευών, παρά υψηλότερες τιμές εισιτηρίων που περιλαμβάνουν χειραποσκευή.

Η θέση του Κοινοβουλίου δίνει επίσης στους επιβάτες το δικαίωμα να επιλέγουν μεταξύ έντυπου ή ψηφιακού εισιτηρίου — πρόταση που έρχεται σε πλήρη αντίθεση με την πρόσφατη ανακοίνωση της Ryanair, σύμφωνα με την οποία από τις 12 Νοεμβρίου όλοι οι επιβάτες της θα πρέπει να επιδεικνύουν ψηφιακό εισιτήριο μέσω της επίσημης εφαρμογής της εταιρείας.

Πηγή: Politico