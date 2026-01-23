Ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές, μπορούν να παραμένουν μέσα στις αποσκευές, ενώ δεν απαιτείται πλέον η χρήση διαφανών πλαστικών σακουλών για τα υγρά.

Οι επιβάτες στο μεγαλύτερο αεροδρόμιο της Βρετανίας, το Χίθροου, μπορούν πλέον να περνούν από τον έλεγχο ασφαλείας έχοντας στις αποσκευές τους δοχεία υγρών με ποσότητα έως δύο λίτρα αντί 100ml που ίσχυε μέχρι τώρα, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης νέων, υψηλής τεχνολογίας σαρωτών (CT scanners).

Ηλεκτρονικές συσκευές, όπως φορητοί υπολογιστές, μπορούν να παραμένουν μέσα στις αποσκευές, ενώ δεν απαιτείται πλέον η χρήση διαφανών πλαστικών σακουλών για τα υγρά.

Το Χίθροου αναφέρει ότι είναι πλέον το μεγαλύτερο αεροδρόμιο στον κόσμο που έχει ολοκληρώσει πλήρως την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού, σε όλους τους τερματικούς σταθμούς του.

Ωστόσο, παρότι είναι το μεγαλύτερο αεροδρόμιο που υλοποιεί αυτή την αναβάθμιση, δεν είναι το πρώτο στο Ηνωμένο Βασίλειο. Τα αεροδρόμια Γκάτγουικ, Εδιμβούργου και Μπέρμιγχαμ είχαν ήδη αναβαθμιστεί τα προηγούμενα χρόνια, αυξάνοντας επίσης το όριο υγρών στα δύο λίτρα.

Το Χίθροου ανέφερε ότι οι σαρωτές, οι οποίοι παρέχουν καλύτερες εικόνες των αποσκευών καμπίνας, μπορούν να εξυπηρετούν «χιλιάδες επιβάτες την ώρα με σημαντικά μεγαλύτερη αποδοτικότητα, διατηρώντας παράλληλα υψηλά πρότυπα ασφάλειας».

Η εφαρμογή των νέων σαρωτών υψηλής τεχνολογίας σε ολόκληρο το Ηνωμένο Βασίλειο έχει αντιμετωπίσει σειρά καθυστερήσεων τα τελευταία χρόνια.

Το 2019, ο Μπόρις Τζόνσον είχε υποσχεθεί ότι οι κανόνες που επιτρέπουν τη μεταφορά υγρών σε δοχεία έως 100 ml, μέσα σε πλαστικές σακούλες, θα καταργούνταν έως το τέλος του 2022. Η πανδημία, ωστόσο, ανέτρεψε τα σχέδια.

Τον Δεκέμβριο του 2022, η συντηρητική κυβέρνηση υποσχέθηκε ότι οι σαρωτές τελευταίας τεχνολογίας θα εγκατασταθούν έως τον Ιούνιο του 2024, στη «μεγαλύτερη αναδιάρθρωση των κανόνων ασφάλειας αεροδρομίων εδώ και δεκαετίες».

Ωστόσο, η προθεσμία του Ιουνίου 2024 αποδείχθηκε μη ρεαλιστική για τα μεγαλύτερα αεροδρόμια - αν και αρκετά μικρότερα, με λιγότερους διαδρόμους ασφαλείας, κατάφεραν να εγκαταστήσουν τους σαρωτές εγκαίρως.

Στις 13 Ιουνίου 2024, η κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι τα μικρότερα αεροδρόμια που είχαν ήδη εγκαταστήσει τους νέους σαρωτές και είχαν καταργήσει το όριο των 100 ml, όφειλαν να το επαναφέρουν. Η απόφαση αυτή προκάλεσε τις έντονες αντιδράσεις των διαχειριστών αεροδρομίων.

Τον Ιούλιο του ίδιου έτους και η Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε επιστροφή στον κανόνα των 100 ml.

Έκτοτε επικράτησε μια περίοδος ασυνέπειας. Το περασμένο καλοκαίρι, ο υπουργός Μεταφορών συμβούλευε τους επιβάτες να θεωρούν ότι ο κανόνας των 100 ml εξακολουθεί να ισχύει.

Ο διευθύνων σύμβουλος του Χίθροου, Τόμας Βόλντμπαϊ, δήλωσε ότι το πακέτο αναβαθμίσεων ύψους 1 δισ. λιρών θα επιτρέψει στους επιβάτες να περνούν «λιγότερο χρόνο προετοιμαζόμενοι για τον έλεγχο ασφαλείας και περισσότερο χρόνο απολαμβάνοντας το ταξίδι τους».

Οι επιβάτες θα πρέπει να σημειώσουν ότι η αλλαγή των κανόνων ισχύει μόνο για πτήσεις που αναχωρούν από το Χίθροου και ότι οφείλουν να ελέγχουν τους περιορισμούς αποσκευών κάθε αεροδρομίου πριν από την πτήσει επιστροφής τους στο Ηνωμένο Βασίλειο.

