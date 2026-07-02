Για απόπειρα ανθρωποκτονίας κατηγορείται 58χρονος σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου - Μπροστά στο περιστατικό ήταν και το μεγαλύτερο αδερφάκι του 8χρονου.

Σοκ και έντονη αναστάτωση έχει προκαλέσει στην Κρήτη σοβαρό περιστατικό που καταγγέλλεται ότι σημειώθηκε σε χωριό του Δήμου Ηρακλείου, με θύμα ένα 8χρονο παιδί.

Σύμφωνα με την καταγγελία της μητέρας του ανήλικου, 57χρονος άνδρας που φέρεται να νοίκιαζε κατοικία στην οικογένεια, ενοχλήθηκε από τις φωνές των παιδιών. Υπό αυτές τις συνθήκες ο άνδρας εισήλθε στην οικία την ώρα που η μητέρα απουσίαζε και φέρεται να επιτέθηκε στο 8χρονο παιδί.

Όπως αναφέρει το cretalive.gr ο κατηγορούμενος φέρεται να χτύπησε το παιδί στο πρόσωπο και στη συνέχεια να επιχείρησε να το πνίξει με μαξιλάρι, ενώ στο σπίτι βρισκόταν και το μεγαλύτερο αδελφάκι του ανηλίκου, το οποίο φέρεται να έγινε μάρτυρας του περιστατικού.

Η υπόθεση πήρε άμεσα διαστάσεις, με τις Αρχές να σχηματίζουν δικογραφία σε βάρος του 57χρονου. Αρχικά οι κατηγορίες αφορούσαν σωματική βλάβη και διατάραξη κοινής ησυχίας, ωστόσο στη συνέχεια αναβαθμίστηκαν σε απόπειρα ανθρωποκτονίας από πρόθεση, καθώς και σε απειλή και εξύβριση κατά συρροή σε βάρος ανηλίκων. Ο κατηγορούμενος έχει συλληφθεί και αναμένεται να απολογηθεί ενώπιον των δικαστικών αρχών, ενώ η υπόθεση βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και ερευνάται από τις αρμόδιες αρχές.