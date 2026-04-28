Τα επίσημα στοιχεία της Τροχαίας για την εκστρατεία «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους».

Για 43η εβδομάδα συνεχίζονται οι έλεγχοι της Τροχαίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με στόχο τη συμμόρφωση οδηγών και επιβατών δικύκλων καθώς και των χρηστών ελαφρών προσωπικών ηλεκτρικών οχημάτων (Ε.Π.Η.Ο.) σε όλη τη χώρα.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, την τελευταία εβδοιμάδα, από τις 20 έως τις 26 Απριλίου, πραγματοποιήθηκαν 16.383 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.429 παραβάσεις για μη χρήση κράνους: 982 σε οδηγούς δικύκλων (με 26 διανομείς), 142 σε επιβάτες και 305 σε οδηγούς Ε.Π.Η.Ο. (ηλεκτρικών πατινιών).

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

664 στην Αττική,

150 στη Δυτική Ελλάδα,

107 στα Ιόνια Νησιά,

89 στην Κρήτη,

82 στη Θεσσαλονίκη,

78 στο Νότιο Αιγαίο,

73 στη Θεσσαλία,

57 στην Πελοπόννησο,

35 στη Στερεά Ελλάδα,

29 στην Ήπειρο,

28 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,

23 στην Κεντρική Μακεδονία,

13 στο Βόρειο Αιγαίο και

4 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για -30- ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Η Ελληνική Αστυνομία θα συνεχίσει να βρίσκεται καθημερινά στους δρόμους, με ισχυρή παρουσία και συνέπεια, προκειμένου να διασφαλίσει την καθολική εφαρμογή της υποχρεωτικής χρήσης κράνους και να εδραιωθεί μια πιο υπεύθυνη οδηγική συμπεριφορά.