Το μεγαλύτερο ποσοστό χοληστερίνης δεν παράγεται από τις τροφές.

Όταν κάποιος μαθαίνει ότι έχει υψηλή χοληστερίνη, συχνά θεωρεί πως η λύση είναι να περιορίσει τρόφιμα όπως τα αυγά, τα θαλασσινά ή τα τυριά.

Ωστόσο, αυτή η προσέγγιση δεν αρκεί. Οι ειδικοί επισημαίνουν ότι η χοληστερόλη στο αίμα δεν επηρεάζεται μόνο από τη διατροφή, αλλά από έναν συνδυασμό παραγόντων που σχετίζονται με τον τρόπο ζωής.

Στην πραγματικότητα, το μεγαλύτερο ποσοστό της χοληστερόλης δεν προέρχεται από τις τροφές, αλλά παράγεται από το ίδιο το σώμα, κυρίως στο ήπαρ. Αυτό σημαίνει ότι ακόμη και αν κάποιος μειώσει την πρόσληψη τροφών πλούσιων σε χοληστερόλη, ο οργανισμός μπορεί να συνεχίσει να παράγει σημαντικές ποσότητες. Επομένως, η αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτεί πιο ολιστική προσέγγιση.

Ένας από τους βασικότερους παράγοντες που επηρεάζουν αρνητικά τα επίπεδα χοληστερόλης είναι τα κορεσμένα λιπαρά. Αυτά δυσκολεύουν το σώμα να απομακρύνει την «κακή» LDL χοληστερόλη από το αίμα, οδηγώντας σε αύξηση των επιπέδων της. Παράλληλα, τα τρανς λιπαρά –παρότι έχουν περιοριστεί– εξακολουθούν να υπάρχουν σε επεξεργασμένα τρόφιμα και έχουν ακόμη πιο επιβλαβή δράση, καθώς αυξάνουν την LDL και μειώνουν την «καλή» HDL χοληστερόλη.

Χρειάζονται ουσιαστικές αλλαγές

Για τη σωστή διαχείριση της χοληστερόλης, απαιτούνται πιο ουσιαστικές αλλαγές. Η κατανάλωση τροφών πλούσιων σε διαλυτές φυτικές ίνες, όπως όσπρια, δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά, μπορεί να βοηθήσει στη φυσική μείωση της. Εξίσου σημαντική είναι η αντικατάσταση των κορεσμένων λιπαρών με υγιεινά λιπαρά, όπως αυτά που βρίσκονται στο ελαιόλαδο, στους ξηρούς καρπούς και στα λιπαρά ψάρια.

Παράλληλα, η ενσωμάτωση περισσότερων φυτικών επιλογών στη διατροφή και η μείωση της κατανάλωσης κρέατος μπορούν να συμβάλουν θετικά. Η σωματική δραστηριότητα παίζει επίσης καθοριστικό ρόλο, καθώς βοηθά στην αύξηση της HDL χοληστερόλης και στη συνολική βελτίωση της καρδιαγγειακής υγείας. Ακόμη και μέτρια άσκηση σε τακτική βάση μπορεί να έχει σημαντικά οφέλη.

Τέλος, σε ορισμένες περιπτώσεις, η φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη και δεν πρέπει να παραλείπεται. Η σωστή αντιμετώπιση της υψηλής χοληστερόλης δεν βασίζεται σε μία μόνο αλλαγή, αλλά σε έναν συνδυασμό διατροφικών συνηθειών, φυσικής δραστηριότητας και ιατρικής καθοδήγησης, που μαζί μπορούν να οδηγήσουν σε ουσιαστική βελτίωση της υγείας.