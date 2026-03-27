«Απαιτούμε να γίνουν τώρα οι απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου» διαμηνύουν οι φοιτητές.

Σήμα κινδύνου εκπέμπουν οι φοιτητές για την κατάσταση των εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης στα Χανιά. Μετά από την έντονη βροχόπτωση στις 25 Μαρτίου, μεγάλα κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από την οροφή εξωτερικού διαδρόμου στις παλιές φοιτητικές εστίες του Πολυτεχνείου Κρήτης, λίγες εβδομάδες μετά από περιστατικό με πτώση μεταλλικού στέγαστρου δίπλα σε φοιτήτρια σύμφωνα με το zarpanews.gr.

Οι φοιτητές καταγγέλλουν ότι η ασφάλειά τους μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, καθώς οι εστίες δεν έχουν συντηρηθεί για δεκαετίες. Παράλληλα, η διοίκηση και το Υπουργείο Παιδείας συζητούν την ανέγερση νέων εστιών μέσω ΣΔΙΤ, με υψηλά ενοίκια, ενώ η συντήρηση των υπαρχουσών υποδομών καθυστερεί δραματικά. Οι φοιτητές τονίζουν ότι αυτή η κατάσταση είναι αποτέλεσμα πολιτικών που βάζουν τα κέρδη πάνω από τις ζωές τους και απαιτούν αμεση αποκατάσταση των ζημιών και πλήρη συντήρηση των εστιών καθώς και αξιοποίηση κρατικών πόρων για ανέγερση νέων εστιών, αποκλειστικά δωρεάν για τους φοιτητές, χωρίς ενοίκια. Μάλιστα προχωρούν και σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 30/3 στις 11:00 στην πρυτανεία του Πολυτεχνείου Κρήτης.

H ανακοίνωση του Φοιτητικού Συλλόγου Εστιών Πολυτεχνείου Κρήτης

Τα κέρδη τους ή οι ζωές μας!

Απαιτούμε να γίνουν τώρα οι απαραίτητες εργασίες για την επισκευή και συντήρηση των φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου. Για άλλη μια φορά, με μια ακόμη κακοκαιρία, γίνεται εμφανέστατη η κατάσταση των φοιτητικών εστιών του Πολυτεχνείου Κρήτης. Ένα μήνα μετά από το περιστατικό με την πτώση μεταλλικού στέγαστρου δίπλα από κεφάλι φοιτήτριας στο συγκρότημα των παλιών εστιών, βρισκόμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Το πρωί της 25/3, κατά τη διάρκεια έντονης βροχόπτωσης, τεράστια κομμάτια σοβά αποκολλήθηκαν από την οροφή εξωτερικού διαδρόμου και έπεσαν στο πάτωμα!

Αυτή η εικόνα της πλήρους εγκατάλειψης δεν είναι τυχαία. Για άλλη μια φορά, η ασφάλειά μας, μπαίνει σε δεύτερη μοίρα, ως αποτέλεσμα της πολιτικής του κέρδους. Την ίδια περίοδο που πολλοί εστιακοί μένουν σε εστίες που έχουν να συντηρηθούν από την ανέγερσή τους πριν 33 χρόνια, η διοίκηση του Πολυτεχνείου που αδιαφορεί πλήρως για την απαραίτητη συντήρηση του συγκροτήματος των εστιών, μαζί με το υπουργείο παιδείας συζητάνε με στόμφο την ανέγερση εστιών μέσω ΣΔΙΤ (Σύμπραξη Δημόσιου Ιδιωτικού Τομέα) με ενοίκια για τους φοιτητές και το προσωπικό του ιδρύματος. Όλη αυτή η διαδικασία τρέχει για να στηριχθεί το νέο ερευνητικό κέντρο – «ναυρχίδα» του ΙΤΕ, που χτίστηκε με γοργούς ρυθμούς με στόχο το βάθεμα της έρευνας για τους επιχειρηματικούς ομίλους και την πολεμική οικονομία, ενώ οι εργασίες ανέγερσης δωρεάν εστιών γίνονται με ρυθμό σαλιγκαριού και η συντήρηση υποδομών δεν πραγματοποιείται.

Το Πολυτεχνείο γυρνάει την πλάτη του στις ανάγκες των φοιτητών του, και μετατρέπεται όλο και περισσότερο σε ίδρυμα – «επιχείρηση» με τους φοιτητές πελάτες. Αυτό είναι το «σύγχρονο», «Ευρωπαϊκό» και «επιχειρηματικό» Πανεπιστήμιο που χτίζουν εδώ και χρόνια από κοινού οι κυβερνήσεις, οι διοικήσεις των ιδρυμάτων και η κυβερνητική ΔΑΠ, ακολουθώντας πιστά τις κατευθυντήριες γραμμές της ΕΕ.

Αρνούμαστε να παίζουμε τις ζωές μας κορώνα-γράμματα τη στιγμή που νέα “Τέμπη” βρίσκονται προ των πυλών! Δεν δεχόμαστε να βαφτίζουν την εγκατάλειψη ως δήθεν “ακραία καιρικά φαινόμενα”, προσπαθώντας να συγκαλύψουν τις τεράστιες ευθύνες της πολιτικής που απαξιώνει σταθερά τις ανάγκες και την ασφάλειά μας. Καταγγέλλουμε τον πραγματικό ένοχο που είναι η πολιτική του κέρδους στην οποία παραμένει πιστό το Πολυτεχνείο Κρήτης και απαιτούμε να μπει τέλος στην πολιτική αυτή που υποβιβάζει τις σπουδές μας και βάζει τις ζωές μας σε κίνδυνο μέρα με τη μέρα.

Απαιτούμε:

Να προχωρήσουν ΤΩΡΑ οι διαδικασίες αποκατάστασης των ζημιών, όλες οι διαδικασίες συντήρησης και επισκευής που διασφαλίζουν την ασφάλεια των φοιτητών!

Τα λεφτά από το «υπερταμείο» να αξιοποιηθούν στην παραπάνω κατεύθυνση και στην ανέγερση νέων εστιών στην ευθύνη του κράτους, αποκλειστικά δωρεάν, χωρίς καμία σκέψη για ενοίκιο.

Καλούμε σε κινητοποίηση τη Δευτέρα 30/3 στις 11:00 στην πρυτανεία του ιδρύματος”.