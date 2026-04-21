«Είμαστε υπερήφανοι που το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος ανήκει στην οικογένεια των δωρητών του ιστορικότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της Ελλάδας, για τη στήριξη των νέων επιστημόνων της πατρίδας μας» τόνισε ο πρόεδρος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος.

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος προχώρησε για μια ακόμη χρονιά στην απονομή 11 υποτροφιών σε αριστεύσαντες φοιτητές του ΕΚΠΑ, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του δέσμευση για στήριξη της νέας γενιάς επιστημόνων.

Η απονομή πραγματοποιήθηκε σε ειδική εκδήλωση στο Αμφιθέατρο «Άλκης Αργυριάδης» του Πανεπιστημίου, παρουσία ακαδημαϊκών και εκπροσώπων του Ιδρύματος. Σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια, όπου οι υποτροφίες ανέρχονταν σε έξι, η φετινή αύξηση σε έντεκα αποτυπώνει την πρόθεση ενίσχυσης ακόμη περισσότερων φοιτητών που ξεχωρίζουν για τις επιδόσεις και την αφοσίωσή τους στις σπουδές.

Οι υποτροφίες καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, με έμφαση στους τομείς της υγείας και της φυσικής αγωγής. Συγκεκριμένα, απονεμήθηκαν σε φοιτητές της Ιατρικής και της Φαρμακευτικής, της Σχολής Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού, ενώ για πρώτη φορά εντάχθηκαν και φοιτητές από το Τμήμα Νοσηλευτικής και το Τμήμα Οδοντιατρικής. Η διεύρυνση αυτή ενισχύει τη στήριξη σε κρίσιμους τομείς που συνδέονται άμεσα με τη δημόσια υγεία και την ποιότητα ζωής. Η αύξηση των υποτροφιών σε 11 αποτελεί σαφές μήνυμα ότι η στήριξη των αριστούχων δεν είναι απλώς μια συμβολική κίνηση, αλλά μια ουσιαστική επένδυση στο μέλλον της ελληνικής κοινωνίας.

Ο πρόεδρος του Ιδρύματος, Δημήτρης Γιαννακόπουλος, υπογράμμισε ότι η ενίσχυση των νέων ανθρώπων με υψηλές επιδόσεις αποτελεί στρατηγική επιλογή, αλλά και ηθική υποχρέωση. Όπως ανέφερε, η πρωτοβουλία συνεχίζει το όραμα του Παύλος Γιαννακόπουλος, που είχε θέσει ως προτεραιότητα την ουσιαστική προσφορά στην κοινωνία, με έμφαση στην παιδεία και την υγεία. Τόνισε επίσης ότι η επένδυση στη γνώση και στους νέους επιστήμονες αποτελεί τη βάση για ένα πιο ισχυρό και βιώσιμο μέλλον.

Από την πλευρά του Πανεπιστημίου, ο πρύτανης Γεράσιμος Σιάσος επεσήμανε ότι τέτοιες πρωτοβουλίες λειτουργούν καταλυτικά στην ενίσχυση της ακαδημαϊκής αριστείας. Όπως ανέφερε, η επιβράβευση των φοιτητών που διακρίνονται δημιουργεί θετικά πρότυπα και ενισχύει την προσπάθεια για συνεχή πρόοδο, ενώ παράλληλα ενδυναμώνει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την κοινωνία και την αγορά εργασίας.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, που ιδρύθηκε το 2022, συνεχίζει να αναπτύσσει δράσεις με επίκεντρο την παιδεία, την υγεία, τον πολιτισμό και τον αθλητισμό. Μέσα από το πρόγραμμα υποτροφιών, δίνει τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να εξελιχθούν ακαδημαϊκά και επαγγελματικά, ενισχύοντας παράλληλα την κοινωνική συνοχή και την προοπτική της χώρας.

Η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου

Αγαπητοί υπότροφοι του Ιδρύματος Παύλος Γιαννακόπουλος, η σημερινή εκδήλωση είναι αφιερωμένη σε εσάς. Το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος από την πρώτη στιγμή της ίδρυσής του, έθεσε στο επίκεντρο την προώθηση της Παιδείας ενισχύοντας μέσω υποτροφιών, φοιτητές και φοιτήτριες, σε επιστημονικά πεδία και τομείς σχετικούς με τους σκοπούς του Ιδρύματος, δηλαδή στα πεδία της υγείας και του αθλητισμού. Έτσι, αδιάλειπτα τα τελευταία τέσσερα χρόνια, απονέμουμε υποτροφίες ύψους 10.000 ευρώ η κάθε μία, σε φοιτητές και φοιτήτριες που πρώτευσαν σε βαθμολογία στο έτος τους. Μέχρι πέρυσι, οι υποτροφίες ήταν 6, δύο στην Ιατρική, δύο στη Φαρμακευτική, δύο στη Σχολή Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού του ΕΚΠΑ.

Φέτος, το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος χορηγεί επιπλέον 5 υποτροφίες, για πρώτη φορά στα τμήματα Νοσηλευτικής και Οδοντιατρικής. Συγκεκριμένα, δύο σε φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Νοσηλευτικής και τρεις στο τμήμα Οδοντιατρικής. Δηλαδή, φέτος οι υπότροφοί μας είναι συνολικά 11. Είμαστε υπερήφανοι που το Ίδρυμα Παύλος Γιαννακόπουλος, από την έναρξη της λειτουργίας του, ανήκει στην οικογένεια των δωρητών του ιστορικότερου πανεπιστημιακού ιδρύματος της Ελλάδας, για τη στήριξη των νέων επιστημόνων της πατρίδας μας. Το ΕΚΠΑ αποτελεί πυλώνα της ακαδημαϊκής, επιστημονικής και πολιτιστικής εξέλιξης της χώρας μας, έχει ανοδική πορεία στους αναγνωρισμένους πίνακες κατάταξης των διεθνών πανεπιστημίων και συνεχώς ανοίγονται νέες προοπτικές, σε συνεργασία με τα πλέον φημισμένα πανεπιστήμια του κόσμου. Κύριε Πρύτανη, συγχαρητήρια γι’ αυτήν την επιτυχία! Τέλος, θα ήθελα να ευχηθώ στους φοιτητές και τις φοιτήτριες καλές σπουδές και καλή μελλοντική σταδιοδρομία. Θερμά συγχαρητήρια!

