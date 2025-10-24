Πριν από τη λήψη της απόφασης, η Motor Oil είχε αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ» την εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025.

Η Motor Oil ανακοίνωσε ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο ενέκρινε τη μεταβίβαση του 60% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας Automotive Solutions στη θυγατρική της Ireon Investments Ltd, έναντι τιμήματος 6,3 εκατ. ευρώ. Η απόφαση ελήφθη κατά τη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2025 και κοινοποιήθηκε επισήμως στο Χρηματιστήριο Αθηνών.

Σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση, η Ireon Investments, ενεργώντας ως αγοραστής, προχώρησε στην υπογραφή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Αγοραπωλησίας Μετοχών με την NRG Supply and Trading, επίσης θυγατρική της Motor Oil, η οποία λειτουργεί ως πωλήτρια. Αντικείμενο της συμφωνίας είναι η μεταβίβαση 13.134 ονομαστικών μετοχών της Automotive Solutions, που αντιστοιχούν σε ποσοστό 60% του μετοχικού της κεφαλαίου.

Η συναλλαγή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διατάξεων των άρθρων 99 έως 101 του Νόμου 4548/2018 περί συναλλαγών με συνδεδεμένα μέρη, καθώς τόσο η NRG όσο και η Ireon Investments ανήκουν εξ ολοκλήρου στη Motor Oil. Για τον λόγο αυτό, το Διοικητικό Συμβούλιο της μητρικής εταιρείας χορήγησε ειδική άδεια για τη διενέργεια της πράξης, με ισχύ έξι μηνών, όπως ορίζει η σχετική νομοθεσία.

Πριν από τη λήψη της απόφασης, η Motor Oil είχε αναθέσει στην ελεγκτική εταιρεία «Q.A.S. Ορκωτοί Ελεγκτές Λογιστές ΕΠΕ» την εκπόνηση Έκθεσης Αξιολόγησης, η οποία ολοκληρώθηκε στις 2 Οκτωβρίου 2025. Η έκθεση εξέτασε την αποτίμηση του 60% των μετοχών της Automotive Solutions και τους οικονομικούς όρους της συναλλαγής, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι η πράξη είναι δίκαιη και εύλογη, χωρίς να αναμένεται να ζημιώσει τα συμφέροντα της Motor Oil, των μετόχων μειοψηφίας ή άλλων μη συνδεδεμένων μερών.