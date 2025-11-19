Τα μικτά αποτελέσματα της Motor Oil διαμορφώθηκαν σε 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 552,9 εκατ. ευρώ.

Η Motor Oil κατέγραψε ισχυρή άνοδο της κερδοφορίας της στο 9μηνο του 2025, παρά τη μείωση του κύκλου εργασιών, σύμφωνα με τις ενδιάμεσες ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της περιόδου 1/1–30/9/2025.

Ο κύκλος εργασιών του Ομίλου υποχώρησε στα 8,48 δισ. ευρώ από 9,36 δισ. ευρώ την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ωστόσο τα καθαρά κέρδη εκτινάχθηκαν στα 453,2 εκατ. ευρώ, περισσότερο από διπλάσια των 224,05 εκατ. ευρώ του 2024.

Τα μικτά αποτελέσματα της Motor Oil διαμορφώθηκαν σε 711,2 εκατ. ευρώ, ενώ τα λειτουργικά κέρδη παρέμειναν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, φθάνοντας τα 552,9 εκατ. ευρώ. Εξαιρετικά ενισχυτική ήταν η συμβολή των «λοιπών κερδών», που εκτινάχθηκαν στα 218,2 εκατ. ευρώ, έναντι μόλις 6,26 εκατ. ευρώ το 2024, συμβάλλοντας καθοριστικά στην κερδοφορία του Ομίλου.

Τα κέρδη προ φόρων αυξήθηκαν στα 584,1 εκατ. ευρώ, ενώ μετά τη φορολογία τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 453,2 εκατ. ευρώ. Τα βασικά κέρδη ανά μετοχή ανέβηκαν στα 4,16 ευρώ, από 2,04 ευρώ στο 9μηνο του 2024, επιβεβαιώνοντας την ενισχυμένη απόδοση της Motor Oil.

Ιδιαίτερα θετική ήταν η εικόνα και στα λοιπά συνολικά εισοδήματα, τα οποία αυξήθηκαν κατά 83,29 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας τα συνολικά συγκεντρωτικά έσοδα του Ομίλου στα 536,5 εκατ. ευρώ, από 245,65 εκατ. ευρώ πέρυσι. Η άνοδος προήλθε κυρίως από κέρδη αποτίμησης χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, ύψους 81,79 εκατ. ευρώ.