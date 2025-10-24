Η Goldman Sachs αναθεωρεί τις προβλέψεις της για τις ελληνικές εταιρείες διύλισης, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY, εκτιμώντας ότι το 2025 αποτελεί την κορύφωση του κύκλου για τον κλάδο.

Παρά τα ισχυρά φετινά αποτελέσματα, η αμερικανική τράπεζα βλέπει πιο ήπια πορεία τα επόμενα χρόνια, λόγω χαμηλότερων περιθωρίων κέρδους και ενισχυμένου ευρώ.

Η Goldman αυξάνει τις εκτιμήσεις για τα κέρδη του 2025 κατά περίπου 9%, χάρη στη διατήρηση των υψηλών περιθωρίων διύλισης. Αντίθετα, μειώνει τις προβλέψεις για το 2026 και 2027 κατά 3% και 2% αντίστοιχα, καθώς αναμένει πιο αδύναμη αγορά πετροχημικών προϊόντων και μικρότερη κερδοφορία.

Το τρίτο τρίμηνο του 2025 θεωρείται το πιο δυνατό της τελευταίας περιόδου, καθώς τα περιθώρια διύλισης στην Ευρώπη αυξήθηκαν κατά 40%, στα 10 δολάρια το βαρέλι. Αυτό εκτιμάται ότι θα οδηγήσει σε αύξηση της λειτουργικής κερδοφορίας των ελληνικών εταιρειών κατά περίπου 30%.

Η Motor Oil επωφελείται από την πλήρη λειτουργία του διυλιστηρίου στην Κόρινθο, ενώ η HELLENiQ ENERGY ανακάμπτει μετά τις εργασίες συντήρησης στην Ελευσίνα και ενισχύει τη θέση της στον τομέα της ενέργειας μέσω της Elpedison. Παρ’ όλα αυτά, η Goldman προβλέπει ότι τα ελεύθερα ταμειακά διαθέσιμα θα περιοριστούν τα επόμενα χρόνια, λόγω των επενδύσεων σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

Για τη Motor Oil, η Goldman προβλέπει κέρδη EBITDA 294 εκατ. ευρώ για το τρίτο τρίμηνο και 978 εκατ. ευρώ για όλο το 2025 – περίπου 8% υψηλότερα από τις προηγούμενες προβλέψεις. Η σύσταση παραμένει ουδέτερη (Neutral) με τιμή-στόχο τα 28 ευρώ ανά μετοχή. Η τράπεζα θεωρεί ότι η μετοχή κινείται κοντά στη «δίκαιη» αξία της, με σταθερές επιδόσεις και απόδοση μερίσματος γύρω στο 6%.

Για την HELLENiQ ENERGY, η Goldman προβλέπει EBITDA 300 εκατ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο και 901 εκατ. ευρώ για το 2025, αλλά μειώνει τις εκτιμήσεις για τα επόμενα χρόνια λόγω ασθενέστερων πετροχημικών και του ισχυρού ευρώ. Διατηρεί σύσταση «πώληση» (Sell) με ελαφρώς αυξημένη τιμή-στόχο στα 6,60 ευρώ, που συνεπάγεται πιθανή πτώση περίπου 20% από τα τρέχοντα επίπεδα.

Η HELLENiQ ENERGY εμφανίζει μεγαλύτερη μόχλευση, χαμηλότερη απόδοση σε μετρητά και λιγότερη ευελιξία σε σχέση με τη Motor Oil. Η Goldman θεωρεί ότι η μετοχή της είναι «ακριβή» με βάση την κερδοφορία της, ενώ το ισοζύγιο ρίσκου και απόδοσης δεν είναι ελκυστικό.

Συνολικά, η τράπεζα εκτιμά πως το 2025 θα είναι η χρονιά-κορύφωση για τα ελληνικά διυλιστήρια, με δυναμικό και τέταρτο τρίμηνο, αλλά πιο μετριοπαθείς προοπτικές για τη διετία 2026–2027.