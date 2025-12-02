Η σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση επενδύσεων και σχεδιασμών.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάµισιης, μιλώντας στο 4ο «Greek Investment Conference» στο Λονδίνο, που διοργανώθηκε από τη Morgan Stanley σε συνεργασία με την ΕΧΑΕ τόνισε την ανάγκη για συνέπεια, συνέχεια, ευελιξία και διαφάνεια στις μεταρρυθμίσεις στην Ελλάδα.

Όπως δήλωσε, η σταθερότητα στο επιχειρηματικό περιβάλλον αποτελεί βασική προϋπόθεση για την υλοποίηση επενδύσεων και σχεδιασμών, με στόχο θετικά αποτελέσματα τόσο για τους μετόχους όσο και για την εθνική οικονομία.

Αναφερόμενος στη HELLENiQ ENERGY, σημείωσε ότι μέσω του μετασχηματισμού «VISION 2025» άλλαξε το επιχειρηματικό μοντέλο της εταιρείας, με πρόοδο στον ενεργειακό μετασχηματισμό, την ανταγωνιστικότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη διαφάνεια. Υπογράμμισε ότι η εταιρεία επένδυσε τόσο στην αναβάθμιση των βασικών της δραστηριοτήτων όσο και στην ενίσχυση της παρουσίας της στον χώρο των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, όπου διαθέτει πλέον σημαντικό χαρτοφυλάκιο σε Ελλάδα και εξωτερικό.

Για την ενεργειακή μετάβαση, ο κ. Σιάμισιης επισήμανε ότι απαιτείται ρεαλισμός, καθώς περισσότερο από το 50% των παγκόσμιων ενεργειακών αναγκών καλύπτεται ακόμη από υδρογονάνθρακες. Τόνισε ότι οι γεωπολιτικές προκλήσεις είναι υπαρκτές και πως η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθετεί πλέον μια πιο πραγματιστική προσέγγιση. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι, παρότι οι ανανεώσιμες πηγές αποτελούν βασικό στοιχείο του ενεργειακού μείγματος, οι φιλοδοξίες πρέπει να ευθυγραμμίζονται με τις τεχνολογικές δυνατότητες, ενώ η ασφάλεια εφοδιασμού και οι προσιτές τιμές παραμένουν κομβικές προτεραιότητες