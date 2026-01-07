Η ΕΣΗΕΑ υπερασπίζεται το δικαίωμα της ελευθερίας της έκφρασης και την ανεμπόδιστη πρόσβαση των πολιτών στην πληροφόρηση.

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΣΗΕΑ στηρίζει τους συναδέλφους και τα Μέσα Ενημέρωσης εναντίον των οποίων συζητούνται αύριο, 8η Ιανουαρίου, κατά τη διαδικασία των Ασφαλιστικών Μέτρων, τέσσερες αιτήσεις του Αριστείδη Φλώρου. Ο κύριος Φλώρος ζητεί από τα Μέσα Ενημέρωσης «να διαγράψουν» – και μάλιστα με απειλή χρηματικής ποινής – όλες τις αναρτήσεις που σχετίζονται με το πολύκροτο σκάνδαλο ENERGA το οποίο αποτέλεσε κεντρικό πολιτικό ζήτημα και απασχόλησε κατ’ επανάληψη συνεδριάσεις της Βουλής.

Όπως τονίζεται στην ανακοίνωση του δημοσιογραφικού οργάνου «η ΕΣΗΕΑ πρωτοστατεί στην αντιμετώπιση της καινοφανούς απειλής για διαγραφή δημοσιευμάτων, εμμένει στην προάσπιση του συνταγματικού δικαιώματος της ελευθερίας της έκφρασης και της ανεμπόδιστης πρόσβασης των πολιτών στην πληροφόρηση και θα συνεχίσει να στηρίζει με κάθε τρόπο τους συναδέλφους σε όλα τα στάδια της δικαστικής εξέλιξης της υπόθεσης.»

Καταλήγοντας η ΕΣΗΕΑ υπενθυμίζει ότι τα αιτήματα του Αριστείδη Φλώρου για την έκδοση προσωρινών διαταγών κατά των συναδέλφων απορρίφθηκαν από το Δικαστήριο.