Τι επισημαίνει σε ανάρτησή του.

Τη δική του απάντηση έδωσε ο Γιώργος Μυλωνάκης σε συκοφαντικά, όπως ο ίδιος υποστηρίζει, δημοσιεύματα που τον αφορούν.

Με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόμενος στον Κώστα Βαξεβάνη και όσα εκείνος δημοσιεύει σε δική του εφημερίδα τονίζει πως: «Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά τα ψέματα τα οποία παρουσιάζει ο εθνικός μας συκοφάντης».

Αναλυτικά η ανάρτηση

«Απάντηση σε δημοσίευμα εφημερίδας @documentonews.

«Ομάδες Ρώσων», «αδελφότητα ροδόσταυρων», πρώην δικαστές και εγκλήματα στην Κύπρο…

Όχι, δεν είναι το νέο βιβλίο του Dan Brown.

Είναι η πλοκή της νέας «αποκάλυψης» της εφημερίδας του κ. Βαξεβάνη.

Δημοσιεύει μάλιστα στο ρεπορτάζ της, δήθεν μηνύματά μου με άγνωστα σε εμένα πρόσωπα προκειμένου να εκτελέσει την εργολαβική δολοφονία χαρακτήρα που έχει αναλάβει εδώ και καιρό εις βάρος μου, με ψέματα και ακραίες θεωρίες συνωμοσίας.

Είναι ήδη γνωστό ότι του έχω υποβάλει μήνυση που εξετάζεται από την ελληνική δικαιοσύνη για το προηγούμενο μυθιστόρημά του.

Δηλώνω κατηγορηματικά ότι δεν έχω καμία απολύτως σχέση με όλα αυτά τα ψέματα τα οποία παρουσιάζει ο εθνικός μας συκοφάντης, και τα οποία, σε ό,τι με αφορά, είναι απολύτως προφανές ότι είναι κατασκευές ψυχικά διαταραγμένων ανθρώπων.

Δεν έχω ούτε θα μπορούσα να έχω ανταλλάξει μηνύματα με άγνωστους σε εμένα ανθρώπους και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι το ρεπορτάζ της εφημερίδας Documento και του εκδότη της @KostasVaxevanis στηρίζεται σε εμφανώς πλαστά μηνύματα.

Και είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι μπορώ να αποδείξω στις αρχές την πλαστότητά τους, την οποία άλλωστε, σύμφωνα με το ίδιο το δημοσίευμα, επιβεβαιώνει και το ίδιο το φερόμενο νεαρό θύμα, δηλώνοντας ότι αυτά αποτελούν μια δική του κατασκευή.

Ούτε είχα ποτέ την οποιαδήποτε επικοινωνία με τον τότε Πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα όπως ισχυρίζεται ψευδώς το δημοσίευμα.

Από την πρώτη στιγμή που υπήρξαν σχετικά δημοσιεύματα στην Κύπρο, επικοινώνησα με τον συντάκτη τους και κατέστησα σαφές ότι δεν έχω την οποιαδήποτε σχέση με την εν λόγω υπόθεση.

Είναι προφανές ότι η συνέχεια θα δοθεί στις τόσο οικείες για τους παραγωγούς τοξικής λάσπης και τις φυλλάδες τους, δικαστικές αίθουσες.

Με το όνομα και την ακεραιότητά μου δεν επιτρέπω να παίζει ΚΑΝΕΝΑΣ ΧΥΔΑΙΟΣ ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΟΣ ΚΑΙ ΣΥΚΟΦΑΝΤΗΣ!».

