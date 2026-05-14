Το δικαστήριο έκρινε ότι οι συνθήκες κράτησης του «Σφαγέα της Βοσνίας» δεν επιβαρύνουν την κατάσταση της υγείας του.

Την απόρριψη του αιτήματος πρόωρης αποφυλάκισης του Ράτκο Μλάντιτς αποφάσισε το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο του ΟΗΕ για εγκλήματα πολέμου, ο οποίος έχει καταδικαστεί για γενοκτονία και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία.



Ο 84χρονος πλέον Μλάντιτς εκτίει ποινή ισόβιας κάθειρξης για τον ρόλο του στον πόλεμο της Βοσνίας την περίοδο 1992-1995 και κρατείται στη μονάδα κράτησης του ΟΗΕ στη Χάγη.

Η υπεράσπισή του είχε ζητήσει την αποφυλάκισή του για ανθρωπιστικούς λόγους, επικαλούμενη σοβαρή και μη αναστρέψιμη επιδείνωση της υγείας του. Σύμφωνα με το Reuters, ο πρώην στρατηγός αντιμετωπίζει σοβαρά γνωστικά προβλήματα και τα τελευταία χρόνια έχει νοσηλευτεί επανειλημμένα.

Στην απόφασή του, το δικαστήριο αναγνώρισε ότι ο Μλάντιτς βρίσκεται «στα τελικά στάδια της ζωής του», χαρακτηρίζοντας την κατάστασή του ιδιαίτερα κρίσιμη. Ωστόσο, έκρινε ότι οι συνθήκες κράτησης στη Χάγη διασφαλίζουν τη μέγιστη δυνατή φροντίδα και ότι η παραμονή του στη φυλακή δεν επιβαρύνει περαιτέρω την υγεία του.

Οι δικαστές σημείωσαν επίσης ότι δεν υπάρχει κάποια επιπλέον ιατρική θεραπεία διαθέσιμη εκτός Ολλανδίας που να μην μπορεί ήδη να του παρασχεθεί εκεί όπου κρατείται.

«Ο Μλάντιτς συνεχίζει να λαμβάνει πλήρη και ανθρώπινη ιατρική φροντίδα από εξειδικευμένους γιατρούς, νοσηλευτές και προσωπικό των φυλακών», ανέφερε το δικαστήριο στην ανακοίνωσή του.

Ο Ράτκο Μλάντιτς υπήρξε διοικητής των σερβοβοσνιακών δυνάμεων κατά τη διάρκεια του πολέμου στη Βοσνία, μιας από τις πιο αιματηρές συγκρούσεις που ακολούθησαν τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας.

Καταδικάστηκε για γενοκτονία, εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, μεταξύ άλλων για την πολιορκία και τον εκφοβισμό των αμάχων στο Σαράγεβο, αλλά και για τη σφαγή της Σρεμπρένιτσα το 1995, όπου περισσότεροι από 8.000 μουσουλμάνοι άνδρες και αγόρια δολοφονήθηκαν από σερβοβοσνιακές δυνάμεις.