Ο Λάκης Γαβαλάς μίλησε στην εκπομπή F+ZHN με την Κατερίνα Στικούδη, περιγράφοντας τις αλλαγές στη ζωή του και στο σώμα του, μετά τον εγκλεισμό του στη φυλακή.

Ο γνωστός σχεδιαστής τόνισε πως αναστήθηκε ξανά, μετά την αποφυλάκισή του, δεν δέχτηκε καμία οικονομική βοήθεια από τους φίλους τους της ανώτερης τάξης.

«Κάθε μέρα που ζω μετά ειδικά από τη φυλακή, τη θεωρώ μεγάλο δώρο του Θεανθρώπου που με έχει φέρει και με έχει φτιάξει έτσι. Είχα κάνει τόσα πολλά στη ζωή μου μέχρι τότε… θεώρησα ότι έχω ζήσει τρεις ζωές. Κάποιος πήγε τότε να με θάψει και εγώ αναστήθηκα ξανά. Βρήκα ξανά το παιδί μέσα μου, αλλά από την άλλη πλευρά όμως, η βιολογική μου υπόσταση μου λέει: και να φύγω αύριο είμαι ευτυχισμένος», είπε ο Λάκης Γαβαλάς.

«Η γυμναστική εκείνη την περίοδο ήταν μια βοήθεια. Βγήκα 69 κιλά κομμάτια. Όταν ο φύλακας εκεί που ήταν και ταμίας μου λέει: “Ρε φίλε, αν δεν ήμουν εγώ στο ταμείο να δω ότι κανένας δεν σου έφερε τίποτα, παρά μόνο μια μαγείρισσα που είχα που μου έφερε 200 ευρώ, μαζί με μια εικόνα”. Κανείς άλλος τίποτα, δεν έκανε κανείς πλούσιος φίλος μου τίποτα, ίσως γιατί θεώρησαν πως εγώ λόγο αξιοπρέπειας δεν θα το δεχόμουν», πρόσθεσε ο Λάκης Γαβαλάς στην εκπομπή της ΕΡΤ.

