Ο Άχμεντ Σιχάμπ-Ελντίν, δημοσιογράφος με διπλή υπηκοότητα- των ΗΠΑ και Κουβέιτ- που είχε φυλακιστεί στο εμιράτο όπου οι αρχές του είχαν απαγγελθεί κατηγορίες ιδίως για «διασπορά ψευδών ειδήσεων» εξαιτίας της κάλυψης του πολέμου στη Μέση Ανατολή, αφέθηκε ελεύθερος, γνωστοποίησε χθες Παρασκευή το Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Ο Σιχάμπ-Ελντίν, ανεξάρτητος δημοσιογράφος που έχει εργαστεί για μέσα ενημέρωσης όπως οι New York Times, το αγγλόφωνο Αλ Τζαζίρα και το PBS, συνελήφθη την 3η Μαρτίου, καθώς επισκεπτόταν την οικογένειά του.

Αφέθηκε ελεύθερος έπειτα από 52 ημέρες, αφού αθωώθηκε προχθές Πέμπτη, ανέφερε η Επιτροπή για την Προστασία των Δημοσιογράφων (CPJ), επικαλούμενη την ομάδα συνηγόρων του.

Ο δημοσιογράφος «έφυγε από το Κουβέιτ» και είναι «σώος», διαβεβαίωσε αξιωματούχος του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών μέσα ενημέρωσης, μιλώντας υπό τον όρο να μην κατονομαστεί.

«Κατά τη διάρκεια της κράτησής του, το Στέιτ Ντιπάρτμεντ παρέμεινε σε επαφή με τον κ. Σιχάμπ-Ελντίν και του παρείχε προξενική συνδρομή», σύμφωνα με την ίδια πηγή.

Σύμφωνα με τη CPJ, ο δημοσιογράφος, 41 ετών, άκουσε να του απαγγέλλονται κατηγορίες για «διασπορά ψευδών ειδήσεων», «πλήγμα στην εθνική ασφάλεια» και «κατάχρηση του κινητού τηλεφώνου του», τις οποίες η μη κυβερνητική οργάνωση χαρακτήρισε «αόριστες και υπερβολικά ευρείες», κάνοντας λόγο για μεθόδους που παρέπεμπαν σε προσπάθειες «φίμωσης ανεξάρτητων δημοσιογράφων».

Από τις τελευταίες δημοσιεύσεις του σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης προτού συλληφθεί ήταν βίντεο, επαληθευμένο από το CNN, στο οποίο εικονιζόταν αμερικανικό μαχητικό αεροσκάφος καθώς έπεφτε, χτυπημένο από την αντιαεροπορική άμυνα του Κουβέιτ, τις πρώτες ημέρες του πολέμου που ξέσπασε μετά την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν την 28η Φεβρουαρίου.

Εκατοντάδες άνθρωποι συνελήφθησαν σε όλο τον Κόλπο αφότου ξέσπασε ο πόλεμος, επειδή μοιράστηκαν βίντεο ή φωτογραφίες που απαθανάτιζαν επιθέσεις drones ή πλήγματα πυραύλων που είχαν εκτοξευτεί από το Ιράν, ή ζημιέςμ ή συντρίμμια αναχαιτίσεων.

Οι δημοσιογράφοι αντιμετώπισαν επίσης περιορισμούς για οπτικό υλικό αυτού του είδους και σε κάποιες χώρες της περιοχής ήταν απαγορευμένο να γυρίζουν βίντεο ή να παίρνουν φωτογραφίες που κατέγραφαν ζημιές, με την επίκληση λόγων εθνικής ασφαλείας.