Στις 14:00 το μεσημέρι «πέφτει» η αυλαία των αιτήσεων μετεγγραφών φοιτητών – Τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια και τι ισχύει για τα αδέλφια.

Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τους φοιτητές που επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση για μετεγγραφή ή μετακίνηση για το ακαδημαϊκό έτος 2026-2027. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του υπουργείου Παιδείας transfer.it.minedu.gov.gr κλείνει σήμερα το μεσημέρι στις 14:00 με τις αιτήσεις να υποβάλλονται ηλεκτρονικά με τη χρήση των κωδικών που έχουν χορηγηθεί στους φοιτητές από τη γραμματεία του Τμήματος. Όπου απαιτείται έλεγχος οικογενειακών και εισοδηματικών στοιχείων, χρησιμοποιούνται και τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία. Η διαδικασία αφορά φοιτητές που διεκδικούν μετεγγραφή με βάση οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών, καθώς και συγκεκριμένες ειδικές κατηγορίες.

Τα οικονομικά κριτήρια και η μοριοδότηση

Για τη βασική κατηγορία των μετεγγραφών συνυπολογίζονται οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια, τα οποία προστίθενται για τον υπολογισμό της συνολικής μοριοδότησης. Στο οικονομικό σκέλος εξετάζεται ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν φορολογητέου εισοδήματος των τριών τελευταίων οικονομικών ετών.

Η μοριοδότηση διαμορφώνεται ως εξής:

Για εισόδημα έως 3.000 ευρώ, χορηγούνται 6 μόρια.

Για εισόδημα από 3.000,01 έως 6.000 ευρώ, χορηγούνται 4 μόρια.

Για εισόδημα από 6.000,01 έως 9.000 ευρώ, χορηγούνται 3 μόρια.

Για εισόδημα από 9.000,01 έως 12.000 ευρώ, χορηγούνται 2 μόρια.

Στα οικονομικά μόρια προστίθενται εκείνα που προκύπτουν από τα κοινωνικά κριτήρια. Μεταξύ άλλων, εξετάζονται περιπτώσεις πολυτεκνίας, απώλειας γονέα ή γονέων, τέκνου άγαμου γονέα, καθώς και συγκεκριμένες περιπτώσεις αναπηρίας ή σοβαρής πάθησης. Για την πολυτεκνία προβλέπονται 3 μόρια, ενώ προστίθεται μισό μόριο για κάθε άλλο τέκνο της οικογένειας, πέραν του αιτούντος.

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Ο «κόφτης» των 2.750 μορίων

Η συγκέντρωση μορίων από τα οικονομικά και κοινωνικά κριτήρια δεν αρκεί από μόνη της για την έγκριση της μετεγγραφής. Βασική προϋπόθεση αποτελεί και η λεγόμενη βάση μετεγγραφής. Ο φοιτητής θα πρέπει να έχει συγκεντρώσει στις Πανελλήνιες 2026 βαθμολογία που δεν απέχει περισσότερο από 2.750 μόρια από τη βάση εισαγωγής του Τμήματος στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί. Επομένως, ακόμη και εάν ένας υποψήφιος συγκεντρώνει τα απαιτούμενα οικονομικά και κοινωνικά μόρια, θα πρέπει παράλληλα να πληροί και το κριτήριο της βάσης μετεγγραφής.

Τι ισχύει για τα αδέλφια φοιτητών

Ξεχωριστό πλαίσιο προβλέπεται για αδέλφια προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν σε διαφορετικές Περιφερειακές Ενότητες. Κατά κανόνα, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ο μέσος όρος του κατά κεφαλήν φορολογητέου εισοδήματος της τελευταίας τριετίας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 17.500 ευρώ. Εξαίρεση από τον εισοδηματικό περιορισμό προβλέπεται για οικογένειες με τουλάχιστον δύο αδέλφια που είναι μέλη τρίτεκνης ή πολύτεκνης οικογένειας, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Μετεγγραφές και μετακίνηση φοιτητών: Ποια είναι η διαφορά

Η μετεγγραφή αφορά τη μετάβαση του φοιτητή σε αντίστοιχο Τμήμα άλλου πανεπιστημίου, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η μετακίνηση αποτελεί διαφορετική διαδικασία και μπορεί να δώσει τη δυνατότητα αλλαγής Τμήματος εντός του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Στο πλαίσιο της διαδικασίας μπορούν να δηλωθούν έως πέντε Τμήματα που είχαν περιληφθεί στο αρχικό μηχανογραφικό του υποψηφίου, εφόσον πληρούνται οι απαιτούμενες προϋποθέσεις και υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις μετά την ολοκλήρωση των μετεγγραφών.

Μετεγγραφές Φοιτητών 2026: Όσα πρέπει να κάνουν οι φοιτητές για να υποβάλλουν την αίτησή τους

Βήμα 1: Είσοδος στην πλατφόρμα

Ο φοιτητής εισέρχεται στην ηλεκτρονική εφαρμογή transfer.it.minedu.gov.gr χρησιμοποιώντας το όνομα χρήστη (username) και τον κωδικό πρόσβασης (password) που του έχει χορηγήσει η Γραμματεία του Τμήματός του για τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες του Ιδρύματος.

Βήμα 2: Συμπλήρωση προσωπικών στοιχείων

Στην ηλεκτρονική αίτηση καταχωρίζονται και επιβεβαιώνονται τα προσωπικά στοιχεία του αιτούντος, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του. Παράλληλα, δηλώνεται το Τμήμα στο οποίο επιθυμεί να μετεγγραφεί ή, στην περίπτωση μετακίνησης, το Τμήμα του ίδιου επιστημονικού πεδίου που επιθυμεί.

Βήμα 3: Καταχώριση Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α.

Ο αιτών δηλώνει τον ατομικό του Α.Φ.Μ. και Α.Μ.Κ.Α., καθώς και τα απαιτούμενα στοιχεία των μελών της οικογένειάς του. Ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση, μπορεί να απαιτηθούν οι Α.Φ.Μ. των γονέων, των αδελφών κάτω των 25 ετών που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, καθώς και του/της συζύγου σε περίπτωση γάμου ή σύναψης συμφώνου συμβίωσης. Τα στοιχεία των προσώπων διασταυρώνονται με τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. και ο αιτών καλείται να επιβεβαιώσει την ακρίβειά τους.

Βήμα 4: Έλεγχος οικονομικών στοιχείων

Ο έλεγχος των εισοδηματικών ορίων πραγματοποιείται ηλεκτρονικά, μέσω διασύνδεσης του πληροφοριακού συστήματος των μετεγγραφών με τα αρχεία της Α.Α.Δ.Ε. Έτσι, τα σχετικά οικονομικά στοιχεία αντλούνται αυτόματα για τον έλεγχο των προϋποθέσεων που προβλέπονται για τη μετεγγραφή.

Βήμα 5: Επιλογή της διαδικασίας

Στη συνέχεια, ο φοιτητής επιλέγει την ενέργεια για την οποία επιθυμεί να υποβάλει αίτηση, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει. Η αίτηση θα πρέπει να συμπληρωθεί με ιδιαίτερη προσοχή, καθώς τυχόν ανακριβής καταχώριση ή απόκρυψη στοιχείων που θα διαπιστωθεί κατά τον έλεγχο μπορεί να οδηγήσει στην απόρριψη της αίτησης.

Βήμα 6: Οριστική υποβολή

Αφού ολοκληρωθεί η συμπλήρωση όλων των απαιτούμενων πεδίων και ο φοιτητής ελέγξει τα στοιχεία που έχει δηλώσει, προχωρά στην οριστική υποβολή της αίτησης μέσω της πλατφόρμας.