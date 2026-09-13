Η εξαίρεση για παιδιά και κατοικίδια.

Ένα από τα πιο συνηθισμένα- και ενίοτε επίμαχα- ερωτήματα μέσα στο σπίτι αφορά τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να τοποθετείται το χαρτί υγείας: με το ελεύθερο άκρο προς τα έξω ή προς τον τοίχο;

Μπορεί για τους περισσότερους να πρόκειται απλώς για θέμα συνήθειας, ωστόσο υπάρχει μία επιλογή που θεωρείται πιο πρακτική και ενδεχομένως πιο υγιεινή.

Η συνηθέστερη σύσταση είναι το ρολό να τοποθετείται με το χαρτί να ξετυλίγεται από την εξωτερική πλευρά. Με άλλα λόγια, το ελεύθερο άκρο του πρέπει να βρίσκεται μπροστά και να είναι άμεσα ορατό, αντί να «κρύβεται» ανάμεσα στο ρολό και τον τοίχο.

Μάλιστα, υπάρχει και ένα ιστορικό στοιχείο που ενισχύει αυτή την άποψη. Στην αρχική πατέντα για το διάτρητο χαρτί υγείας που καταχώρισε ο Seth Wheeler το 1891, το ρολό απεικονίζεται ακριβώς με αυτόν τον τρόπο: το χαρτί περνά πάνω από το ρολό και κρέμεται προς τα έξω. Αυτό βέβαια δεν αποτελεί απόδειξη ότι υπάρχει ένας υποχρεωτικά «σωστός» τρόπος, αλλά δείχνει πώς είχε σχεδιαστεί αρχικά η χρήση του.

Γιατί θεωρείται καλύτερο να κοιτάζει προς τα έξω

Το βασικό επιχείρημα αφορά την πρακτικότητα. Όταν το άκρο βρίσκεται μπροστά, εντοπίζεται ευκολότερα και το χαρτί μπορεί να κοπεί πιο απλά ακόμη και με το ένα χέρι. Παράλληλα, μειώνεται η ανάγκη να ψάχνει κάποιος το άκρο του ρολού αγγίζοντας τον τοίχο ή τη βάση στην οποία είναι τοποθετημένο.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Αυτό οδηγεί και στο δεύτερο επιχείρημα, που αφορά την υγιεινή. Όταν το χαρτί κρέμεται προς τον τοίχο, χρειάζεται συχνά περισσότερος χειρισμός μέχρι να βρεθεί το άκρο του. Ταυτόχρονα, τα δάχτυλα είναι πιθανότερο να έρθουν σε επαφή με τον τοίχο ή άλλες επιφάνειες του μπάνιου, όπου μπορεί να υπάρχουν υγρασία, σκόνη ή μικροοργανισμοί. Όσο λιγότερες είναι αυτές οι επαφές τόσο περιορίζονται και οι πιθανότητες μεταφοράς ρύπων ή βακτηρίων.

Αυτό δεν σημαίνει, πάντως, ότι η κατεύθυνση του ρολού καθορίζει από μόνη της πόσο καθαρό είναι ένα μπάνιο. Πρόκειται περισσότερο για μια μικρή πρακτική που μπορεί να μειώσει τις περιττές επαφές με επιφάνειες.

Η εξαίρεση για παιδιά και κατοικίδια

Υπάρχει, ωστόσο, και ένας λόγος για να επιλέξει κάποιος την αντίθετη κατεύθυνση. Σε σπίτια με μικρά παιδιά ή κατοικίδια, η τοποθέτηση του χαρτιού προς τον τοίχο μπορεί να δυσκολέψει το ανεξέλεγκτο ξετύλιγμα του ρολού κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού.

Πηγή cronista.com