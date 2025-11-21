Ο Κίριλ Ντιμiτρίεφ είναι ένα σπάνιο είδος Ρώσου διπλωμάτη, σxολιάζει το BBC.

Στα 50 του είναι σχετικά νέος, ωστόσο έχει βαθιά γνώση των ΗΠΑ, καθώς σπούδασε και εργάστηκε εκεί για αρκετά χρόνια. Είναι επίσης άνθρωπος του εμπορίου - επικεφαλής του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων - και ταιριάζει καλά με τον ομόλογό του στην κυβέρνηση Τραμπ, τον ειδικό απεσταλμένο Στιβ Γουίτκοφ.

Ο Ντιμιτρίεφ βρίσκεται τώρα στην καρδιά των διαπραγματεύσεων γαι το ειρηνευτικό σχέδιο που προέκυψε αφού πέρασε τρεις ημέρες με τον Γουίτκοφ στο Μαϊάμι.

Η ομάδα του αρνήθηκε να σχολιάσει τις προτάσεις του, οι οποίες διαβάζονται σαν μια «λίστα επιθυμιών του Πούτιν», που περιλαμβάνει την παραχώρηση ουκρανικών εδαφών στη Μόσχα και τον περιορισμό του στρατού του Κιέβου.

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι έχει φροντίσει, για την ώρα, να μην απορρίψει τους όρους του, αν και επιμένει πως οποιαδήποτε συμφωνία πρέπει να φέρει «μια αξιοπρεπή ειρήνη, με όρους που να σέβονται την ανεξαρτησία και την κυριαρχία μας».

Ο ειδικός απεσταλμένος του Πούτιν κατανοεί τη σύγχρονη Ουκρανία καλύτερα από τους περισσότερους στη Μόσχα. Μεγάλωσε εξάλλου στην Ουκρανία, και ένας φίλος του έχει ισχυριστεί πως ως 15χρονος ο Ντιμιτρίεφ συμμετείχε σε φιλοδημοκρατικές διαδηλώσεις στο Κίεβο πριν από την πτώση της Σοβιετικής Ένωσης.

Έχει αποτελέσει σταθερό στοιχείο των αμερικανορωσικών διπλωματικών πρωτοβουλιών ουσιαστικά από την έναρξη της δεύτερης προεδρίας Τραμπ κι υπήρξε σταθερός συνομιλητής του Στιβ Γουίτκοφ.

Φαίνεται ότι οι δυο τους συναντήθηκαν για πρώτη φορά τον Φεβρουάριο του 2025, όταν ο απεσταλμένος του Πούτιν έπαιξε ρόλο στην εξασφάλιση της απελευθέρωσης ενός Αμερικανού δασκάλου από ρωσική φυλακή.

Λίγες ημέρες αργότερα, όταν Αμερικανοί και Ρώσοι διπλωμάτες συναντήθηκαν στη Σαουδική Αραβία, ουσιαστικά τερματίζοντας τη διπλωματική απομόνωση της Ρωσίας στη Δύση, ο Ντομιτρίεφ συμμετείχε σε συνομιλίες και ο Γουίτκοφ ήταν επίσης εκεί.

Ο Ντιμιτρίεφ ωστόσο δεν καταφέρνει να κερδίσει πάντα τους Αμερικανούς αξιωματούχους: Όταν ο Τραμπ ανακοίνωσε κυρώσεις στις δύο κορυφαίες ρωσικές πετρελαϊκές εταιρείες τον περασμένο μήνα, ο υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ τον χαρακτήρισε «Ρώσο προπαγανδιστή» επειδή υποστήριξε ότι αυτό θα σήμαινε υψηλότερες τιμές καυσίμων για τους Αμερικανούς.

Σε αντίθεση με την πλειονότητα του περιβάλλοντος του Πούτιν, ο απεσταλμένος του Ρώσου ηγέτη νιώθει άνετα στα τηλεοπτικό στούντιο των ΗΠΑ. Ξέρει να επαινεί τις διπλωματικές ικανότητες του Τραμπ ενώ δίνει στους Δυτικούς τηλεθεατές το ρωσικό κυβερνητικό αφήγημα στη δική τους γλώσσα.

«Δεν είμαι στρατιωτικός… αλλά η θέση των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων είναι ότι πλήττουν μόνο στρατιωτικούς στόχους», είπε πρόσφατα στον Τζέικ Τάπερ του CNN, λίγες ημέρες μετά τον βομβαρδισμό ενός νηπιαγωγείου στην ουκρανική πόλη Χάρκιβ. «Εγώ απλώς εργάζομαι για να υπάρξει διάλογος και να διασφαλιστεί ότι η σύγκρουση θα τερματιστεί το συντομότερο δυνατόν».

Ο Ντμίτριεφ σίγουρα δεν είναι στρατιωτικός, είναι ειδικός στις επενδύσεις με «μάτι» για τα επικερδή deals.

Ο Γουίτκοφ μπορεί να τον εκτιμά, αλλά το 2022, κατά την προεδρία του Τζο Μπάιντεν, το αμερικανικό υπουργείο Οικονομικών τον αποκαλούσε «γνωστό σύμμαχο του Πούτιν» και επέβαλε κυρώσεις στο Ρωσικό Ταμείο Άμεσων Επενδύσεων (RDIF), το οποίο διευθύνει από το 2011. «Παρόλο που επίσημα πρόκειται για ένα κρατικό ταμείο, το RDIF θεωρείται ευρέως ως ταμείο για τον Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν και είναι χαρακτηριστικό της ευρύτερης ρωσικής κλεπτοκρατίας», ανέφερε.

Οι ουκρανικές ρίζες, οι σχέσεις με τις ΗΠΑ και οι business στην Αρκτική

Ο Ντιμιτρίεφ, γιος δύο επιστημόνων από το Κίεβο, ακολούθησε διεθνή πορεία σπουδών και καριέρας στις ΗΠΑ, την Ουκρανία και τη Μόσχα, προτού αναλάβει την ηγεσία του Ρωσικού Ταμείου Άμεσων Επενδύσεων.

Παρότι είχε εκφράσει στο παρελθόν διαφωνίες με τον Πούτιν - ασκώντας κριτική, μεταξύ άλλων, για την πολιτική του προς τους ολιγάρχες - με τον καιρό προσέγγισε περισσότερο τη ρωσική πλευρά, υποστηρίζοντας ότι η Ουκρανία ήταν ασταθής και η Ρωσία καλύτερα προετοιμασμένη για την οικονομική κρίση.

Η σχέση του με τις ΗΠΑ κρατά από το 1990, όταν συμμετείχε σε πρόγραμμα ανταλλαγής μαθητών στο Νιου Χάμσαϊρ, όπου μια τοπική εφημερίδα τον επικαλέστηκε να τονίζει την εθνική ταυτότητα της Ουκρανίας: «Η Ουκρανία είχε μια μακρά ιστορία ως ανεξάρτητο έθνος πριν γίνει μέρος της ρωσικής αυτοκρατορίας», έλεγε τότε.

Αργότερα επέστρεψε στις ΗΠΑ ως φοιτητής, ενώ αφού απέκτησε MBA στο Χάρβαρντ, εργάστηκε για τη McKinsey στο Λος Άντζελες, την Πράγα και τη Μόσχα και στη συνέχεια εντάχθηκε στο Ταμείο Επενδύσεων ΗΠΑ-Ρωσίας, που δημιουργήθηκε από τις ΗΠΑ για να διευκολύνει τη μετάβαση της Ρωσίας σε οικονομία της αγοράς.

Στο πλαίσιο του ρωσικού ταμείου, επιδίωξε συνεργασίες με τις ΗΠΑ σε ενέργεια, σπάνιες γαίες και μεγάλα έργα υποδομής, ενώ το όνομά του εμφανίζεται και στην έκθεση Μιούλερ - που εξέταζε τη ρωσική αναμείξη στις αμερικανικές εκλογές του 2016.

Ο Ντιμιτρίεφ πρότεινε κοινά ενεργειακά έργα στην Αρκτική και εισηγήθηκε τη σύμπραξη του ρωσικού ταμείου κρατικού πλούτου με αμερικανικές εταιρείες για την ανάπτυξη κοιτασμάτων σπάνιων γαιών.

Έχει επίσης μιλήσει για το ενδεχόμενο η Ρωσία να προσφέρει στον Έλον Μασκ «έναν μικρού μεγέθους πυρηνικό σταθμό για μια αποστολή στον Άρη», αλλά και μια σιδηροδρομική σήραγγα 8 δισεκατομμυρίων δολαρίων («Πούτιν-Τραμπ») που θα συνέδεε τις δύο χώρες κάτω από το Στενό του Μπέρινγκ.

Αναφορές θέλουν τον Ντμίτριεφ να έχει συγκεντρώσει μια αξιοσημείωτη περιουσία σε ακίνητα με τη σύζυγό του, την παρουσιάστρια Νατάλια Ποπόβα - που είναι φίλη και συνεργάτιδα της κόρης του Πούτιν, Κατερίνα Τιχόνοβα, καθώς και αναπληρώτρια διευθύντρια της τεχνολογικής εταιρείας Innopraktika της Τιχόνοβα.