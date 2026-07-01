Η περίπτωση Κουζή και γιατί όλα δείχνουν ότι οδηγούμαστε σε μακρά διακοπή της κύριας δίκη των Τεμπών.

Οι φόβοι που εκφράζονται πλέον ανοιχτά από παράγοντες της δίκης των Τεμπών μετά τις σημερινές εξελίξεις με κατηγορούμενο της υπόθεσης να προχωρά σε ανάκληση της εντολής του προς τον δικηγόρο του είναι ότι και η κεντρική υπόθεση θα ακολουθήσει το μοτίβο των περιφερειακών.

Ο κατηγορούμενος Παναγιώτης Κουζής, πρώην επιβλέπων σιδηροδρομικών συστημάτων από την πλευρά της ΕΡΓΟΣΕ προχώρησε σε ανάκληση της εντολής προς τον δικηγόρο του και ζήτησε από το δικαστήριο να του ορίσει νέο ή νέους δικηγόρους. Και εκεί που όλοι αναμέναμε άλλες 10 συνεδριάσεις του Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων μέσα στον Ιούλιο για να πούμε «καλό καλοκαίρι», οι εκτιμήσεις συγκλίνουν ότι θα δώσουμε την ευχή πολύ νωρίτερα. Ίσως και την προσεχή Δευτέρα…

Η περίπτωση Κουζή

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε η διακοπή της σημερινής συνεδρίασης από την πλευρά της έδρας. Μετά από δίωρη διακοπή, γύρω στις 12:30 και ενώ υπήρχαν κανονικά άλλες 3 ώρες συνεδρίασης μέχρι τη λήξη του ωραρίου της γραμματέα, η Πρόεδρος του Δικαστηρίου ρώτησε τον κατηγορούμενο επιβλέποντα μηχανικό σιδηροδρομικών συστημάτων Π. Κουζή εάν έχει δικηγόρο. Εκείνος απάντησε ότι δεν έχει την οικονομική δυνατότητα να παρίσταται ο δικηγόρος του σε κάθε δικάσιμο. Η συζήτηση που ακολούθησε θα μπορούσε να θυμίζει και… σαπουνόπερα εάν η υπόθεση δεν ήταν τόσο σοβαρή. Η Πρόεδρος της έδρας ρωτούσε επιμόνως εάν έχει δικηγόρο και ο κ. Κουζής απαντούσε ότι δεν υπάρχει η οικονομική δυνατότητα να παρίσταται ο δικηγόρος του σε κάθε συνεδρίαση. Μετά από αρκετές ερωτήσεις και ανάλογες απαντήσεις ο Π. Κουζής ζήτησε να του διορίσουν δικηγόρο. Η έδρα του αντέτεινε ότι θα πρέπει να ανακαλέσει την εντολή του και, συνεπώς διέκοψε ώστε την προσεχή Δευτέρα να του ορίσει συνήγορο υπεράσπισης. Γιατί η Πρόεδρος ρώτησε εκείνη τη στιγμή τον κατηγορούμενο σε σχέση με τον δικηγόρο του είναι μία απορία που έχουν πολλοί παράγοντες της δίκης. Η απλοϊκή εξήγηση που δόθηκε είναι ότι ο κατηγορούμενος εκμυστηρεύτηκε το πρόβλημά του σε έναν αστυνομικό, εκείνος το είπε στην γραμματέα της έδρας, η οποία με την σειρά της το είπε στην Πρόεδρο…

Το αξιοσημείωτο είναι ότι ο Π. Κουζής ανακάλεσε την εντολή του προς τον δικηγόρο του, τον οποίο είχε ορίσει από την αρχή της υπόθεσης, καθώς στην δικογραφία το απολογητικό υπόμνημα του κατηγορούμενου φέρει την υπογραφή του εν λόγω δικηγόρου.

Ένα άλλο ενδιαφέρον σημείο είναι ότι λίγες μέρες πριν την έναρξη της δίκης των Τεμπών κυκλοφορούσε στα δημοσιογραφικά πηγαδάκια η πληροφορία ότι υπάρχει κατηγορούμενος που δεν έχει συνήγορο. Χρειάστηκε να περάσουν 3 μήνες για να επιβεβαιωθούν (;) εκείνες οι πληροφορίες.

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Η κατάληξη πάντως της περιπεπλεγμένης αυτής στιγμής δεν αποτελεί πολύ καλό οιωνό για την εξέλιξη της υπόθεσης. Ο δικηγόρος ή οι δικηγόροι που θα οριστούν θα ζητήσουν σίγουρα χρονικό περιθώριο προκειμένου να μπορέσουν να ενημερωθούν επί της δικογραφίας. Δεδομένου ότι η δικογραφία ξεπερνά τις 60.000 σελίδες, νομικοί κύκλοι εκτιμούν ότι μετά τη συνεδρίαση της προσεχούς Δευτέρας θα ευχηθούν μεταξύ τους καλό καλοκαίρι και εάν και εφόσον δεν υπάρξουν πολιτικές εξελίξεις η δίκη θα πάει από Σεπτέμβριο.

Η εντολή Κυρανάκη

Εν τω μεταξύ, ένα ακόμη ενδιαφέρον στοιχείο της σημερινής συνεδρίασης αφορούσε και στη γνωστοποίηση των εγγράφων του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και του πρώην αναπληρωτή υπουργού Μεταφορών σε σχέση με την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας από την πλευρά του ελληνικού δημοσίου.

Με την ένδειξη «εξαιρετικά επείγον» και ημερομηνία την 20η Μαρτίου 2026, τρεις μέρες δηλαδή πριν την έναρξη της δίκης ο πρώην υπουργός Μεταφορών Κ. Κυρανακης δίνει εντολή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να δηλώσει παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους υπαλλήλους του ΟΣΕ Λάρισας. Για την ακρίβεια, απαντά σε προηγούμενη επιστολή του Νομικού Συμβουλίου, την οποία έφερε σήμερα στο «φως» της δίκης των Τεμπών η κ. Ζωή Κωνσταντοπούλου, μετά από επίκαιρη ερώτηση που κατέθεσε προς τον νυν υπουργό Μεταφορών και Υποδομών.

Το μεν Νομικό Συμβούλιο του Κράτους με το έγγραφό του προς τους υπουργούς Οικονομικών, Μεταφορών και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών ζητά οδηγίες ενόψει της εκδίκασης της υπόθεσης των Τεμπών, επισημαίνοντας όμως ότι δεν έχει λάβει κλήση από τον αρμόδιο Εισαγγελέα για παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας και επιπλέον σημειώνεται στο ίδιο έγγραφο ότι δεν έχει καμία απολύτως πρόσβαση στα κατηγορητήρια και εν γένει στην δικογραφία της υπόθεσης.

Ο κ. Κ. Κυρανάκης ως πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών απαντά περίπου 15 μέρες μετά και ζητά από το Νομικό Συμβούλιο να παρασταθεί για υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τους 4 πρώτους κατηγορούμενους, δηλαδή μόνο για τους υπαλλήλους του ΟΣΕ στη Λάρισα.

Επιστολή του πρώην αν. υπουργού Μεταφορών

Ο πρώην αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών αφού αναφέρεται στο δυστύχημα των Τεμπών, ως «εξαιρετικής βαρύτητας, με πρωτοφανείς συνέπειες για τις ζωές των συμπολιτών μας, τη δημόσια ασφάλεια, τη λειτουργία των συγκοινωνιών και το κύρος και αξιοπιστία του Ελληνικού Δημοσίου», παραλείποντας να αναφερθεί προφανώς στην έλλειψη μέτρων ασφαλείας και στην ελλιπή συντήρηση της υποδομής του σιδηροδρομικού δικτύου ζητά από το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να παρασταθεί προς υποστήριξη της κατηγορίας μόνο για τον μοιραίο σταθμάρχη, τους δύο συναδέλφους του που φέρονται να έφυγαν νωρίτερα από τη βάρδια τους κα τον πρώην επιθεωρητή διοίκησης. Εν ολίγοις ο πρώην υπουργός ζητά να παρασταθεί το δημόσιο μόνο για να υποστηρίξει την κατηγορία σε βάρος των υπαλλήλων του ΟΣΕ στη Λάρισα για την «ηθική βλάβη που υπέστη το Δημόσιο από την αποδιδόμενη διατάραξη της ασφάλειας των συγκοινωνιών, την προσβολή της εμπιστοσύνης των πολιτών στους κρατικούς θεσμούς και τη σοβαρή απαξίωση της διοικητικής και εποπτικής λειτουργίας του σιδηροδρομικού συστήματος, καθώς και σε τυχόν περιουσιακή ζημία που συνδέεται αιτιωδώς με τις διερευνώμενες πράξεις».

Το έγγραφο του ΝΣΚ

Η παράσταση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δηλώθηκε στις 7 Απριλίου 2026. Είχε προηγηθεί στις 6 Μαρτίου το έγγραφο με το οποίο ενημέρωνε τον υπουργό Εθνικής Οικονομίας κ. Πιερακάκη, τον υπουργό Υποδομών και Μεταφορών Χρίστο Δήμα και τον αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Κωνσταντίνο Κυρανάκη, σχετικά με τη μη γνώση της δικογραφίας για ενδεχόμενη παράσταση του ελληνικού δημοσίου στη δίκη των Τεμπών.

Το συγκεκριμένο έγγραφο περιήλθε σε γνώση της κ. Κωνσταντοπούλου έπειτα από επίκαιρη ερώτηση στη Βουλή που κατέθεσε στον νέο αναπληρωτή υπουργό Μεταφορών, Γιώργο Κώτσηρα και το κατέθεσε στη σημερινή δικάσιμο.

«Παρέμβαση Μητσοτάκη -δια του Κυρανάκη- στην υπόθεση»

Η Ζωή Κωνσταντοπούλου σε δηλώσεις της ανέφερε ότι πρόκειται για παρέμβαση του πρωθυπουργού διά του πρώην αναπληρωτή υπουργού στην υπόθεση και πρόσθεσε ότι το γεγονός πως το ΝΣΚ δεν είχε πρόσβαση στην δικογραφία εγείρει ερωτήματα ως προς τη βάση με την οποία αποδέχθηκε το αίτημα του υπουργείου, περιορίζοντας την δήλωση υποστήριξης της κατηγορίας μόνο σε 4 κατηγορούμενους.

Συγκεκριμένα υπογράμμισε: ««είναι με συγκλονιστικό τρόπο στοιχειοθετημένο ότι υπάρχει παρέμβαση Μητσοτάκη -δια του Κυρανάκη- στην υπόθεση. Παρέμβαση η οποία φαλκίδευσε την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, περιόρισε τη δήλωση παράστασης και τελικά λειτούργησε και λειτουργεί υπέρ των κατηγορουμένων».