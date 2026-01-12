Από τη φωτιά στα παρασκήνια μέχρι τον σταρ που πήγε στην απονομή με τους γονείς του - αυτές είναι οι viral στιγμές που έχασαν οι κάμερες.

Οι Χρυσές Σφαίρες 2026 κατέγραψαν μια πληθώρα αξέχαστων στιγμών κατά τη διάρκεια της τηλεοπτικής μετάδοσης της Κυριακής, αλλά υπήρχαν και άλλοι που οι τηλεοπτικές κάμερες έχασαν. Το The Hollywood Reporter βρισκόταν μέσα στο Beverly Hilton όπου έγινε η απονομή των βραβείων, για να καταγράψει όλη την εκθαμβωτική δράση στα παρασκήνια που δεν προβλήθηκε στην τηλεόραση.

Snoop Dogg, τα λόγια που κόπηκαν από τον τηλεοπτικό αέρα

Ο Snoop Dogg απένειμε το βραβείο καλύτερου podcast -που έκανε το ντεμπούτο του στη φετινή διοργάνωση- και ενώ η στιγμή πράγματι καταγράφηκε από τις κάμερες, μέρος όσων είπε ο γνωστός ράπερ κόπηκε από την τηλεοπτική μετάδοση. Συγκεκριμένα, οι τηλεθεατές δεν άκουσαν ποτέ τον ραπέρ να λέει ότι είναι «τόσο φτιαγμένος». Δείτε το σχετικό στιγμιότυπο:

{https://youtu.be/gqmwUw8ZC6k?si=9gsG5yDE6gjw9KKw}

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ συγχαίρει τον Τιμοτέ Σαλαμέ για τη νίκη του

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ, παραγωγός του Hamnet της Κλόι Ζάο, το οποίο κέρδισε το βραβείο καλύτερης δραματικής ταινίας το βράδυ της Κυριακής, εντοπίστηκε να συγχαίρει τον Τιμοτέ Σαλαμέ όταν εκείνος κέρδισε τη Χρυσή Σφαίρα καλύτερου ηθοποιού σε μιούζιαλ/κωμωδία.

Μια σύντομη φωτιά στην αίθουσα Τύπου

Στα παρασκήνια των Χρυσών Σφαιρών 2026, ένα ποτηράκι καφέ αναποδογύρισε και για κάποιο λόγο το χαλί πήρε φωτιά. Όπως κατέγραψε ο Κρις Γκάρντνερ του THR στο X, για μια στιγμή, ο χώρος στα backstage πήρε φωτιά και καπνός ανέβηκε πάνω από τις κουρτίνες της αίθουσας Τύπου. Ευτυχώς, η φωτιά κατασβέστηκε γρήγορα.

Crisis averted inside #GoldenGlobes backstage press room as catering knocked over a coffee holder and the sterno underneath was lit. For a brief moment, the carpet was on fire and smoke wafted up around the curtains. They put it out quickly fortunately. Yikes! pic.twitter.com/FTFixnZppT — Chris Gardner (@chrissgardner) January 12, 2026

Ο Μαρκ Ρόνσον βγάζει φωτογραφίες με μια Polaroid

Παρευρισκόμενος στις Χρυσές Σφαίρες όντας υποψήφιος για το καλύτερο πρωτότυπο τραγούδι, ο Μαρκ Ρόνσον απαθανατίστηκε να βγάζει αυθόρμητες φωτογραφίες με μια κάμερα Polaroid που είχε φέρει μαζί του.

Ο Γκλεν Πάουελ στην τελετή με τους γονείς του

Ο Γκλεν Πάουελ δεν είχε ένα μόνο συνοδό, αλλά δύο, καθώς και οι δύο γονείς του τον συνόδευσαν στις Χρυσές Σφαίρες. Μάλιστα, ο ηθοποιός αστειεύτηκε ότι ήταν «δύσκολο να βρεις συνοδό στις Χρυσές Σφαίρες».

{https://youtu.be/dMCJWhDEmcM?si=hvADTlAl_j0k8FXy}

Καλύτερος/Καλύτερη Ηθοποιός σε Μιούζικαλ ή Κωμωδία - Το γλέντι των νικητών στα παρασκήνια

Η Ρόουζ Μπερν και ο Τιμοτέ Σαλαμέ είχαν κάθε λόγο να γιορτάσουν τις νίκες τους στις κατηγορίες καλύτερης ηθοποιού και ηθοποιού σε μιούζικαλ/κωμωδία, αντίστοιχα.

Στο παρακάτω βίντεο, οι δύο τους εμφανώς ενθουσιασμένοι, αντάλλαξαν αρκετές αγκαλιές πριν ποζάρουν στους φωτογράφους.

Best Female Actor ? Best Male Actor



Congrats on your #GoldenGlobes, Rose & Timothée! pic.twitter.com/zeev5Cgq0I — Golden Globes (@goldenglobes) January 12, 2026

Τζένιφερ Λόπεζ έφυγες νωρίς

Πριν ολοκληρωθεί η βραδιά και απονεμηθούν τα τελευταία βραβεία, η Τζένιφερ Λόπεζ αποχώρησε από την τελετή. Οι υπεύθυνοι ασφαλείας ζητούσαν από το πλήθος να «ανοίξει δρόμο» για να διευκολύνει την σταρ — και την ουρά του φορέματός της.

{https://youtu.be/mbAD8D_C3r4?si=d5r1WKueYyRba1oY}

Η Laufey διορθώνει τους φωτογράφους στο κόκκινο χαλί: «Δεν με λένε Megan»

Στο γεμάτο αστέρια κόκκινο χαλί, η τραγουδοποιός Laufey εντυπωσίασε με ένα υπέροχο πορτοκαλί φόρεμα. Ωστόσο, σε ένα βίντεο που έχει γίνει viral (προτού ακόμα αρχίσει η τελετή), φαίνεται ότι οι φωτογράφοι την μπέρδεψαν με άλλη σταρ, καθώς τη φώναζαν, «Μέγκαν!» για να τους χαρίσει μια πόζα της.

«Δεν με λένε Μέγκαν...» λέει η Λάουφεϊ στους φωτογράφους γελώντας.

{https://youtube.com/shorts/xWSFi0ylxHU?si=720SsxcyiTSb-zrt}

Η επανένωση Μάιλι Σάιρους και Σελένα Γκόμεζ

Η Μάιλι Σάιρους και η Σελένα Γκόμεζ είχαν τη viral στιγμή τους στις Χρυσές Σφαίρες 2026. Και οι δύο ήταν υποψήφιες στην τελετή απονομής βραβείων και πόζαραν μαζί στους φωτογράφους.

Selena Gomez and Miley Cyrus together at the #GoldenGlobes. pic.twitter.com/F1RL7cHRKh — Pop Base (@PopBase) January 12, 2026

Τζένιφερ Λόρενς και Κάιλι Τζένερ τα λένε

Μεταξύ των διαφημιστικών διαλειμμάτων, η πρωταγωνίστρια της ταινίας Die My Love, Τζένιφερ Λόρενς, πήγε στο τραπέζι του Σαλαμέ και της Κάιλι Τζένερ. Στις Χρυσές Σφαίρες, για να στηρίξει τον σύντροφό της, Τζένερ και Λόρενς ήταν όλο χαμόγελα στο βίντεο που τράβηξε ο επίσημος λογαριασμός του θεσμού στο X.