Eκτός από νικητές και εκπλήξεις, οι Χρυσές Σφαίρες 2026 είχαν και ανεξήγητα snubs.

Το One Battle After Another του Πολ Τόμας Άντερσον στις κινηματογραφικές κατηγορίες και το Adolescence του Netflix στις τηλεοπτικές, ήταν οι μεγάλοι νικητές στην 83η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, που πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 11/01 (ξημερώματα Δευτέρας ώρα Ελλάδας).

Ωστόσο, εκτός από τις σπουδαίες νίκες και τις μεγάλες εκπλήξεις -όπως συμβαίνει σε κάθε απονομή βραβείων- οι Χρυσές Σφαίρες συζητήθηκαν και για τα αναπάντεχα σνομπαρίσματα που σημειώθηκαν.

Το «Φρανκενστάιν» του Γκιγιέρμο Ντελ Τόρο

Αφού απέσπασε αρκετές υποψηφιότητες στα Βραβεία Ηθοποιών και κέρδισε το Βραβείο Κριτικών για τον Τζέικομπ Ελόρντι, κάποιοι πίστευαν ότι θα κέρδιζε κάποιο βράδυ την Κυριακή το βράδυ. Οι προσδοκίες διαψεύστηκαν καθώς η ταινία του Γκιγιέρμο ντελ Τόρο στο Netflix έφυγε με άδεια χέρια από τις Χρυσές Σφαίρες, παρά τις πέντε υποψηφιότητες που είχε κερδίσει.

Το «Wicked: For Good» δεν κέρδισε τίποτα

Το Wicked: For Good έφυγε επίσης από τις 83ες Χρυσές Σφαίρες χωρίς κανένα βραβείο. η πρώτη ταινία Wicked, είχε κερδίσει Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Επίδοσης στο Box Office το 2025.

Το Bugonia του Γιώργου Λάνθιμου με την Έμα Στόουν

Οι ταινίες του Γιώργου Λάνθιμου είχαν επιτυχία στο παρελθόν στις Χρυσές Σφαίρες, ειδικά αν συμμετείχε και η «μούσα» του Έμα Στόουν. Αντίθετα με τα Βραβεία Ηθοποιών όπου έλαβε αρκετές υποψηφιόητες, οι ψηφοφόροι των Χρυσών Σφαιρών δεν ήταν τόσο ενθουσιασμένοι με την επιστημονικής φαντασίας κωμωδία του Έλληνα σκηνοθέτη αυτή τη φορά. Θυμίζουμε ότι η ταινία είχε κερδίσει από μια υποψηφιότητα για τους πρωταγωνιστές: Πλέμονς και Στόουν.

Ο Τζαφάρ Παναχί έφυγε με άδεια χέρια

Ο τετραπλά υποψήφιος του It Was Just an Accident προβλέπονταν επίσης από ορισμένους ειδικούς ότι θα κέρδιζε είτε την καλύτερη ξενόγλωσση ταινία είτε το καλύτερο σενάριο, αλλά η ταινία, από τον σεναριογράφο-σκηνοθέτη Τζαφάρ Παναχί, ο οποίος καταδικάστηκε ερήμην σε φυλάκιση ενός έτους στο Ιράν αλλά έλαβε υποστήριξη στο Χόλιγουντ, έφυγε επίσης με άδεια χέρια.

Οι Χρυσές Σφαίρες δεν φαίνεται να αγαπούν τις βιογραφικές ταινίες

Ο Τζέρεμι Άλεν Γουάιτ ως Μπρους Σπρίνγκστιν, ο Ντουέιν Τζόνσον στο The Smashing Machine, η Αμάντα Σέιφριντ στο The Testament of Ann Lee, ο Ίθαν Χοκ στο Blue Moon – είναι οι σταρ (και οι ταινίες) που αποκλείστηκαν εντελώς από τους φετινούς νικητές των Χρυσών Σφαιρών (ενώ το βιογραφικό δράμα πυγμαχίας της Σίντνεϊ Σουίνι, Christy, δεν έλαβε ούτε υποψηφιότητα).

Sinners, παρηγοριά στον άρρωστο

Το Sinners του Ράιαν Κούγκλερ, επαινέθηκε από τους κριτικούς και αγκαλιάστηκε – ειδικά στις ΗΠΑ – από το κοινό ως ένα από τα βασικά πολιτιστικά ορόσημα του 2025. Η ταινία κέρδισε δύο Χρυσές Σφαίρες – για κινηματογραφικό και εισπρακτικό επίτευγμα και πρωτότυπη μουσική – ωστόσο πέρασε και δεν ακούμπησε. Το πρώτο είναι στην ουσία το παρηγορητικό βραβείο των Χρυσών Σφαιρών (το κέρδισε η Barbie το 2023 και το Wicked πέρυσι). Το δεύτερο ούτε καν μεταδόθηκε στην τηλεοπτική μετάδοση.

Στις τηλεοπτικές κατηγορίες, οι κορυφαίοι υποψήφιοι The White Lotus (έξι υποψηφιότητες) και Only Murders in the Building και Severance (τέσσερις η καθεμία) έφυγαν με άδεια χέρια, με τα φαβορί Μπριτ Λόουερ και Κάθι Μπέιτς να χάνουν το βραβείο καλύτερης ηθοποιού δραματικής σειράς από τη Ρέα Σίχορν του Pluribus (Apple TV).