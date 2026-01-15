Αποκαλύφθηκε επιτέλους με ποιον μιλούσε ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο στο viral βίντεο από τις Χρυσές Σφαίρες.

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο έγινε viral στη φετινή τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών, για τις ξεκαρδιστικές γκριμάτσες και εκφράσες που κατέγραψε η κάμερα κατά τη διάρκεια ενός τηλεοπτικού διαλείμματος.

Συγκεκριμένα, ο Ντι Κάπριο ο οποίος καθόταν ανάμεσα στη μητέρα του και τον Σον Πεν, συμπρωταγωνιστή του στην ταινία του Πολ Τόμας Άντερσον, φαινόταν να μιλάει με κάποιον άλλο παρευρισκόμενο στην πολύβουη αίθουσα, χαρίζοντας επικές στιγμές στο φακό.

Στην αρχή είδαμε τον Ντι Κάπριο να κάνει μια παιχνιδιάρικη χειρονομία που δείχνει ότι παρακολουθεί κάποιον, στη συνέχεια έφερε το δάχτυλο στα χείλη και έπειτα άρχισε να χειροκροτάει γελώντας. Ο διάσημος ηθοποιός μάς χάρισε (χωρίς να το ξέρει) μια τελείως διαφορετική εικόνα από τη συνήθως συγκρατημένη που μας έχει συνηθίσει, αποκαλύπτοντας επιτέλους μια άγνωστη και περισσότερο ανθρώπινη και χαλαρή πλευρά του εαυτού του.

Στο κλιπ, ο Ντι Κάπριο φαινόταν να λέει: «Σε παρακολουθούσα με το K-pop πράγμα», προσθέτοντας: «Ήσουν σαν να λες, "Ποιος είναι αυτός; Είναι... Ω, K-pop!"».

Το κλιπ είχε δημιουργήσει εκατό memes σε 30 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με έναν σχολιαστή. Ωστόσο, πολλοί χρήστες του διαδικτύου που είδαν τα πλάνα, είχαν την περιέργεια να μάθουν με ποιον μιλούσε ο διάσημος ηθοποιός και έδειχνε να το διασκεδάζει τόσο πολύ. Επιτέλους, τώρα το μάθαμε και αυτό.

Η σταρ που βρισκόταν στην άλλη -αθέατη- πλευρά του βίντεο ήταν η Τεγιάνα Τέιλορ.

Η Τέιλορ μιλώντας στο Access Hollywood επιβεβαίωσε ότι: «Μου μιλάει [ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο], ναι. Θέλω να πω ότι μπορεί να μιλούσαμε για το K-Pop Demon Hunters, γιατί χάρηκα τόσο πολύ όταν κέρδισαν, επειδή τα παιδιά μου αγαπούν το αγαπούν. Οπότε ήμουν εκεί απλώς να τζαμάρω και νομίζω ότι με άκουσε και τότε αρχίσαμε να μιλάμε γι' αυτό. Απλώς δεν θυμάμαι τι έλεγε. Δεν νομίζω ότι άκουσα καν πραγματικά τι έλεγε. Μάλλον απλώς γέλαγα και δεν ήξερα τι έλεγε»

Η Τέιλορ συνέχισε λέγοντας: «Θυμάμαι πόσο δυνατά χορέψαμε όταν έπαιξε το "Golden" από τους K-Pop Demon Hunters. Μιλούσαμε για το πώς η Τζούνι και η Ρου αγαπούν τους Κ-Pop Demon Hunters, αλλά δεν ήξερα ότι όλη αυτή η στιγμή καταγραφόταν».

Η παιχνιδιάρικη συμπεριφορά του Ντι Κάπριο στις Χρυσές Σφαίρες μας εξέπληξε ευχάριστα.

Το viral κλιπ με τον Λέο είναι αρκετά αποκαλυπτικό. Ενώ γνωρίζουμε ότι έχει καλή αίσθηση του χιούμορ, φαίνεται να μιμείται κάποιον ή να προσπαθεί να κάνει τους άλλους να γελάσουν με τη συμπεριφορά του.

Συχνά βλέπουμε τον Λέο να είναι αρκετά σοβαρός και με επαγγελματικό ύφος, οπότε αυτό δείχνει σίγουρα μια διαφορετική πλευρά του.

Το κλιπ αποδεικνύει ότι είναι χαλαρός, πρόθυμος να αστειευτεί και δεν παίρνει τον εαυτό του πολύ στα σοβαρά, παρόλο που γνωρίζει ότι η κάμερα καταγράφει.

