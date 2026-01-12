Το πλάνο με τον Σον Πεν έγινε, όπως ήταν αναμενόμενο, viral.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός Σον Πεν, ως κλασικό «κακό παιδί» του Χόλιγουντ προκάλεσε μια μικρή αναστάτωση στην τελετή για τις Χρυσές Σφαίρες 2026, όταν η κάμερα τον έπιασε να καπνίζει μέσα στην αίθουσα.

Η κάμερα που έπαιρνε πλάνα από τους διάσημους που βρίσκονταν στην αίθουσα έπιασε τον Σον Πέν να καπνίζει την ώρα που καθόταν δίπλα στον συμπρωταγωνιστή του Λεονάρντο Ντι Κάπριο και όπως ήταν αναμενόμενο, το στιγμιότυπο έγινε viral στα social media.

Μια άλλη εικόνα από το εσωτερικό του χώρου του Beverly Hilton έδειχνε τον Πεν και τον Ντι Κάπριο να ποζάρουν για μια φωτογραφία, ενώ και εκεί φαινόταν ένα τσιγάρο μέσα σε ένα ποτήρι μπροστά από τον Πεν.

Ωστόσο, σύμφωνα με την πρωτοβουλία «Καθαρός Αέρας» της Καλιφόρνια το 2024, «ο νόμος της Καλιφόρνια απαγορεύει το κάπνισμα στα ακόλουθα μέρη» συμπεριλαμβανομένων «ξενοδοχείων, μοτέλ και άλλων καταλυμάτων».

{https://twitter.com/benfritz/status/2010557872237867408}

Τα έγγραφα απαριθμούν ορισμένες εξαιρέσεις, ωστόσο, ανάμεσά τους και μία που σχετίζεται με τη βιομηχανία ψυχαγωγίας, η οποία υποδεικνύει ότι το κάπνισμα επιτρέπεται σε εσωτερικούς χώρους ως μέρος θεατρικών παραγωγών αλλά μόνο «εάν το κάπνισμα αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της ιστορίας».

Ενώ ο Σον Πεν δεν κέρδισε την ατομική του κατηγορία, η Τετιάνα Τέιλορ Taylor θριάμβευσε για την δουλειά της στην ταινία «One Battle After Another» και εκφώνησε μια συγκινητική ομιλία.

{https://twitter.com/PageSix/status/2010703664990544287}

Η ταινία κέρδισε επίσης το βραβείο Καλύτερης Ταινίας - Μιούζικαλ ή Κωμωδίας και έθεσε τις βάσεις για τα Όσκαρ. Ο Πολ Τομας Άντερσον απέσπασε επίσης δύο Χρυσές Σφαίρες για Καλύτερη Σκηνοθεσία και Καλύτερο Σενάριο.