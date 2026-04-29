Η ιστορία ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 όταν ο Εσκομπάρ έφερε τέσσερις ιπποπόταμους από την υποσαχάρια Αφρική στην Κολομβία αλλά μετά τον θάνατό του αφέθηκαν ελεύθεροι στη φύση.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος Ινδού δισεκατομμυριούχου πρότεινε μία λύση για τους 80 ιπποπόταμους, όλοι απόγονοι των κατοικίδιων του Εσκομπάρ.

Η πρότασή του είναι να μεταφερθούν στον ιδιωτικό του ζωολογικό του κήπο στην Ινδία. Το τι κάνουν οι απόγονοι των ιπποπόταμων του Πάμπλο Εσκομπάρ παραμένει ένα από τα πιο παράξενα αινίγματα στη σύγχρονη ζωολογική ιστορία.

Οι ιπποπόταμοι, φυτοφάγα ζώα που προέρχονται από την υποσαχάρια Αφρική, εισήχθησαν αρχικά στην Κολομβία από τον βαρόνο των ναρκωτικών για τη δική του ψυχαγωγία. Αλλά οι ιπποπόταμοι και οι απόγονοί τους αφέθηκαν να περιφέρονται ελεύθερα μετά τον θάνατό του το 1993. Τώρα, ο αυξανόμενος πληθυσμός των άγριων ιπποπόταμων έχει γίνει μια τέτοια περιβαλλοντική μάστιγα, που είναι αντιμέτωποι με μαζική εξόντωση από τις αρχές.

Ο Ανάντ Αμπάνι, γιος του Ινδού μεγιστάνα Μουκές Αμπάνι, επανέφερε μια προηγούμενη προσφορά να φέρει τους 80 ιπποπόταμους στο καταφύγιο ζώων Βαντάρα, στην πολιτεία Γκουτζαράτ, για να τους σώσει από τον θάνατο. Ο Αμπάνι είπε ότι καθώς οι ιπποπόταμοι ήταν «ζωντανά όντα με αισθήματα... αν έχουμε τη δυνατότητα να τους σώσουμε μέσω μιας ασφαλούς και ανθρώπινης λύσης, έχουμε την ευθύνη να προσπαθήσουμε».

Ωστόσο, το καταφύγιο Βαντάρα φιλοξενεί περισσότερα από 150.000 ζώα, συμπεριλαμβανομένων πολλών απειλούμενων ειδών, και έχει βρεθεί αντιμέτωπο με καταγγελίες για παράνομη και ανήθικη προμήθεια των ζώων. Η διεθνής αρχή Cites, σύμβαση για το διεθνές εμπόριο απειλούμενων ειδών, έχει επισημάνει φερόμενη μη συμμόρφωση με τους κανόνες εμπορίας άγριας ζωής.

Κάποιοι επικριτές έχουν κατηγορήσει το καταφύγιο για έμμεση συνενοχή στην εμπορία άγριας ζωής, ενώ άλλοι έχουν καταδικάσει το καταφύγιο Βαντάρα ως «ζωολογικό κήπο ματαιοδοξίας» της οικογένειας Αμπάνι, όπου το κοινό δεν έχει πρόσβαση. Το έργο θεωρείται επίσης ότι έχει ισχυρή πολιτική υποστήριξη από τον ίδιο τον Ινδό πρωθυπουργό, Ναρέντρα Μόντι.

Η οικογένεια Αμπάνι και το καταφύγιο αρνούνται τις καταγγελίες εναντίον τους. Πέρυσι διεξήχθη μία έρευνα από το ανώτατο δικαστήριο της Ινδίας, ωστόσο δεν προέκυψαν στοιχεία, που να συνιστούν αδίκημα. Το 2023 είχε προταθεί για πρώτη φορά ένα παρόμοιο σχέδιο για τη μεταφορά 60 κολομβιανών ιπποπόταμων στο καταφύγιο, όταν παλαιότερα ήταν γνωστό ως Green’s rescue and rehabilitation.

Ωστόσο, τα προβλήματα υλικοτεχνικής υποστήριξης της σύλληψης και της μετακίνησης των ιπποπόταμων, οι οποίοι ζουν στην άγρια ​​φύση και ζυγίζουν περίπου δύο τόνοι ο καθένας, καθώς και ζητήματα που αφορούν τις άδειες και τον εμπλεκόμενο διακυβερνητικό οργανισμό, φαίνεται να εμπόδισαν τα ζώα να κάνουν το ταξίδι τους στην Ινδία.

Αυτή τη φορά, σε δήλωσή του ο Αμπάνι ανέφερε ότι είχε απευθύνει απευθείας έκκληση στην κυβέρνηση της Κολομβίας να επιτρέψει την «ασφαλή, επιστημονικά καθοδηγούμενη μεταφορά, που θα έφερνε τα 80 ζώα σε ένα μόνιμο σπίτι. Αυτοί οι 80 ιπποπόταμοι δεν επέλεξαν πού γεννήθηκαν, ούτε δημιούργησαν τις συνθήκες που αντιμετωπίζουν τώρα», πρόσθεσε.

Η μεταφορά των ιπποπόταμων στην Ινδία δεν θα ήταν μικρό κατόρθωμα και πιθανότατα θα είχε ένα υψηλό κόστος, πιθανώς πάνω από 4 εκατ. δολάρια, σύμφωνα με τους ειδικούς, Αν έφταναν στο Γκουτζαράτ, αυτό θα ήταν μια ακόμη ανατροπή στις περιπέτειες των ιπποπόταμων του Εσκομπάρ.

Η ιστορία τους ξεκίνησε τη δεκαετία του 1980 όταν ο πιο διάσημος βαρόνος ναρκωτικών της Κολομβίας έφερε τέσσερις ιπποπόταμους από την υποσαχάρια Αφρική για να ενταχθούν στον ζωολογικό κήπο, την Hacienda Nápoles, η οποία είχε επίσης ελέφαντες και καμηλοπαρδάλεις. Μετά τον θάνατο του Εσκομπάρ σε μια επιδρομή των ειδικών δυνάμεων το 1993, οι αρχές άφησαν τους ιπποπόταμους, οι οποίοι είναι επικίνδυνοι και δύσκολοι στον έλεγχο, ελεύθερους στην άγρια φύση. Με τα χρόνια, εγκαταστάθηκαν στη λεκάνη του ποταμού Magdalena, όπου ο πληθυσμός τους εκτοξεύτηκε λόγω έλλειψης αρπακτικών και άφθονης τροφής.

Σύμφωνα με πρόσφατες εκτιμήσεις, υπάρχουν περισσότεροι από 200 ιπποπόταμοι που περιφέρονται ελεύθεροι, ο μεγαλύτερος πληθυσμός εκτός Αφρικής και μια από τις μεγαλύτερες περιβαλλοντικές απειλές της Κολομβίας. Έχουν καταστρέψει τη βλάστηση και έχουν τρομοκρατήσει και σκοτώσει αρκετά τοπικά ζώα. Μέχρι στιγμής, οι προσπάθειες για τη στείρωσή τους δεν έχουν αποδώσει αρκετά.

Οι ειδικοί προειδοποίησαν ότι ο πληθυσμός τους θα μπορούσε να ξεπεράσει τους 1.000 τις επόμενες δεκαετίες, αλλά οι κολομβιανές αρχές ανακοίνωσαν αυτόν τον μήνα ότι θα ξεκινήσει εκστρατεία κυνηγιού για τη θανάτωσή τους ώστε να τεθεί υπό έλεγχο ο πληθυσμός τους. Η ανακοίνωση αυτή προκάλεσε οργή από τους ακτιβιστές για τα δικαιώματα των ζώων.

Ωστόσο, εξακολουθούν να υπάρχουν ερωτήματα σχετικά με την καταλληλότητα του καταφυγίου Βαντάρα. Οι ιπποπόταμοι δεν είναι ιθαγενείς της Ινδίας και, ενώ το καταφύγιο φιλοξενεί αρκούδες, κροκόδειλους, ελέφαντες, λεοπαρδάλεις και τίγρεις, δεν έχουν δημόσια κανένα αρχείο φιλοξενίας ιπποπόταμου, πόσο μάλλον η δυνατότητα φιλοξενίας 80 ιπποπόταμων.

Ο Αμπάνι, από την πλευρά του, όμως, επέμεινε ότι το καταφύγιό του θα έδινε στους ιπποπόταμους του Εσκομπάρ το ασφαλές σπίτι που χρειάζονται. «Το καταφύγιο Βαντάρα διαθέτει την τεχνογνωσία, την υποδομή και την αποφασιστικότητα να υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια, αποκλειστικά με τους όρους της Κολομβίας», πρόσθεσε η δήλωσή του.

Με πληροφορίες του CNN/Guardian