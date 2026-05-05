Μικρή επιδείνωση καταγράφεται στο οικονομικό κλίμα στην Ελλάδα τον Απρίλιο, σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία του ΙΟΒΕ, καθώς ο σχετικός δείκτης υποχώρησε στις 105,7 μονάδες από 106,8 μονάδες τον Μάρτιο. Η πτώση αποδίδεται κυρίως στην εξασθένιση των προσδοκιών στη βιομηχανία και στη μείωση της καταναλωτικής εμπιστοσύνης, την ώρα που οι υπόλοιποι τομείς της οικονομίας εμφανίζουν συγκρατημένη βελτίωση.

Στη βιομηχανία, οι προσδοκίες καταγράφουν ήπια επιδείνωση, με τις εκτιμήσεις για παραγγελίες και ζήτηση να παραμένουν αρνητικές, ενώ η αισιοδοξία για την παραγωγή τους επόμενους μήνες περιορίζεται και τα αποθέματα αυξάνονται ελαφρώς.

Στον κατασκευαστικό κλάδο, η ανοδική τάση των προηγούμενων μηνών επανέρχεται, με τις επιχειρήσεις να εμφανίζονται πιο αισιόδοξες ως προς το πρόγραμμα εργασιών τους, αν και οι προσδοκίες για την απασχόληση κινούνται ελαφρώς πτωτικά.

Στο λιανικό εμπόριο καταγράφεται οριακή βελτίωση, κυρίως λόγω ενίσχυσης των τρεχουσών πωλήσεων, ωστόσο οι προβλέψεις για το προσεχές διάστημα παραμένουν συγκρατημένες εξαιτίας απαισιόδοξων εκτιμήσεων για τις νέες παραγγελίες. Αντίθετα, στον τομέα των υπηρεσιών σημειώνεται αισθητή άνοδος, με θετικές εκτιμήσεις τόσο για την τρέχουσα κατάσταση των επιχειρήσεων όσο και για τη ζήτηση.

Ιδιαίτερα ανησυχητική παραμένει η εικόνα στην πλευρά των νοικοκυριών, καθώς οι Έλληνες καταναλωτές εξακολουθούν να εμφανίζονται οι πιο απαισιόδοξοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι προβλέψεις τους για την οικονομική κατάσταση τόσο της χώρας όσο και των ίδιων επιδεινώνονται περαιτέρω σε σχέση με τον προηγούμενο μήνα, ενώ μειώνεται η πρόθεση για μεγάλες αγορές και υποχωρεί σημαντικά η διάθεση για αποταμίευση.

Το γενικότερο οικονομικό περιβάλλον χαρακτηρίζεται από αυξημένη αβεβαιότητα και έντονη μεταβλητότητα. Νέες πληθωριστικές πιέσεις έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν νοικοκυριά και επιχειρήσεις, ενώ γεωπολιτικοί παράγοντες εντείνουν τις ανησυχίες. Η αβεβαιότητα γύρω από τη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ επηρεάζει καθοριστικά την παγκόσμια αγορά πετρελαίου, οδηγώντας σε έντονες διακυμάνσεις στις τιμές της ενέργειας.

Παράλληλα, η έναρξη της θερινής περιόδου δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις, καθώς οι εξελίξεις ενδέχεται να επηρεάσουν άμεσα τον τουριστικό τομέα, έναν από τους βασικούς πυλώνες της ελληνικής οικονομίας. Τα έσοδα από τις ταξιδιωτικές υπηρεσίες αποτελούν κρίσιμη συνιστώσα του ΑΕΠ, γεγονός που καθιστά την πορεία τους καθοριστική για τη συνολική οικονομική δραστηριότητα.