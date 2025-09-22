Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα μας κρατήσει κολλημένους στον καναπέ βλέποντας Netlix. Οι νέες σειρές που κυκλοφορούν μέχρι τα τέλη του μήνα είναι υπόσχονται ατελείωτο binge watching.
H τρίτη σεζόν του Alice in Bordeland, Ο Οίκος των Γκίνες η νέα σειρά του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού των Peaky Blinders, Η Φιλοξενούμενη και το Wayward δεν χάνονται με τίποτα.
Παράλληλα, στις 25 του μήνα θα γίνει διαθέσιμη στον streamer η εμβληματική τριλογία του Νονού και αυτό από μόνο του αρκεί για να χαθούμε από προσώπου γης.
Σειρές του Netflix
Η Φιλοξενούμενη (The Guest)
Κυκλοφορεί 24/09/2025
Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, αναστατώνεται όταν μια γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.
{https://youtu.be/rU8qFtbtssg?si=MidNCGVaABrbTLAM}
Ο Οίκος των Γκίνες (House of Guinness)
Κυκλοφορεί 25/09/2025
Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.
{https://youtu.be/2mH396WCN0U?si=7b9XGhJk1-LqDDcF}
Alice in Borderland: Σεζόν 3 (Alice in Borderland: Season 3)
Κυκλοφορεί 25/09/2025
Όταν ένας καθηγητής ξαναφέρνει την Ουσάγκι στη χώρα των Εσχάτων, ο Αρίσου την ακολουθεί. Θα κατορθώσει να επιβιώσει από έναν νέο γύρο φονικών παιχνιδιών και τον Τζόκερ;
{https://youtu.be/_8p6YkEPVco?si=vcDsPxhDSOGteYyO}
Στον Ίσιο Δρόμο (Wayward)
Κυκλοφορεί 25/09/2025
Ένας αστυνομικός υποπτεύεται ότι το σχολείο για προβληματικούς έφηβους της μικρής του πόλης — και η χαρισματική του ιδρύτρια — μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνουν.
{https://youtu.be/2kSNuohhKyc?si=DeVcC3j0cb8kd5yi}
Ταινίες του Netflix
French Lover
Κυκλοφορεί 26/09/2025
Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;
{https://youtu.be/41jJ_1s8ZyY?si=ZnR32a_L4RblLfgD}
Netflix K&F
Ο Μπλίπι και τα Επαγγέλματα: Σεζόν 2 (Blippi's Job Show: Season 2)
Κυκλοφορεί 22/09/2025
Ο Μπλίπι και η Μίκα επιστρέφουν για νέες συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς ανακαλύπτουν νέα επαγγέλματα — από το να πετούν αεροπλάνα μέχρι να σκάβουν για οστά δεινοσαύρων!
Μην χάσετε επίσης
25/09/2025
Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days
Ο Νονός The Godfather
Ο Νονός 2 The Godfather: Part II
Ο Νονός - Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone
Baywatch
26/09/2025
Άνχελα Ángela
30/09/2025
A Thousand and One
Morbius