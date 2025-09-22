Οι νέες σειρές και ταινίες που κυκλοφορούν στο Netflix το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου δεν χάνονται με τίποτα.

Το τελευταίο δεκαήμερο του Σεπτεμβρίου θα μας κρατήσει κολλημένους στον καναπέ βλέποντας Netlix. Οι νέες σειρές που κυκλοφορούν μέχρι τα τέλη του μήνα είναι υπόσχονται ατελείωτο binge watching.



H τρίτη σεζόν του Alice in Bordeland, Ο Οίκος των Γκίνες η νέα σειρά του Στίβεν Νάιτ, δημιουργού των Peaky Blinders, Η Φιλοξενούμενη και το Wayward δεν χάνονται με τίποτα.



Παράλληλα, στις 25 του μήνα θα γίνει διαθέσιμη στον streamer η εμβληματική τριλογία του Νονού και αυτό από μόνο του αρκεί για να χαθούμε από προσώπου γης.

Σειρές του Netflix

Η Φιλοξενούμενη (The Guest)

Κυκλοφορεί 24/09/2025



Ένα ζευγάρι που προσπαθεί να σώσει τον γάμο του μετά από μια εξωσυζυγική σχέση, αναστατώνεται όταν μια γυναίκα από το παρελθόν της συζύγου εμφανίζεται στο σπίτι τους.

Ο Οίκος των Γκίνες (House of Guinness)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Δουβλίνο, 1868. Ο πατέρας της οικογένειας Γκίνες πεθαίνει και τα τέσσερα παιδιά του –που κρύβουν σκοτεινά μυστικά– κρατούν στα χέρια τους τη μοίρα του ζυθοποιείου.



Alice in Borderland: Σεζόν 3 (Alice in Borderland: Season 3)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Όταν ένας καθηγητής ξαναφέρνει την Ουσάγκι στη χώρα των Εσχάτων, ο Αρίσου την ακολουθεί. Θα κατορθώσει να επιβιώσει από έναν νέο γύρο φονικών παιχνιδιών και τον Τζόκερ;



Στον Ίσιο Δρόμο (Wayward)

Κυκλοφορεί 25/09/2025



Ένας αστυνομικός υποπτεύεται ότι το σχολείο για προβληματικούς έφηβους της μικρής του πόλης — και η χαρισματική του ιδρύτρια — μπορεί να μην είναι αυτό που δείχνουν.

Ταινίες του Netflix

French Lover

Κυκλοφορεί 26/09/2025



Όταν ένας απογοητευμένος ηθοποιός συναντά μια άτυχη σερβιτόρα στο Παρίσι, ξεκινά μια απροσδόκητη ιστορία αγάπης. Θα αντέξει όμως η σχέση τους την πίεση της δημοσιότητας;



Netflix K&F

Ο Μπλίπι και τα Επαγγέλματα: Σεζόν 2 (Blippi's Job Show: Season 2)

Κυκλοφορεί 22/09/2025



Ο Μπλίπι και η Μίκα επιστρέφουν για νέες συναρπαστικές περιπέτειες, καθώς ανακαλύπτουν νέα επαγγέλματα — από το να πετούν αεροπλάνα μέχρι να σκάβουν για οστά δεινοσαύρων!

Μην χάσετε επίσης

25/09/2025

Πώς να Χωρίσετε σε 10 Μέρες How to Lose a Guy in 10 Days

Ο Νονός The Godfather

Ο Νονός 2 The Godfather: Part II

Ο Νονός - Επίλογος: Ο Θάνατος του Μάικλ Κορλεόνε The Godfather Coda: The Death of Michael Corleone

Baywatch

26/09/2025

Άνχελα Ángela

30/09/2025

A Thousand and One

Morbius