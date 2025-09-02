Games
«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders»

«House of Guinness»: Πρώτο τρέιλερ για τη νέα σειρά του δημιουργού των «Peaky Blinders» Φωτογραφία: Netflix
To «House of Guinness» του Στίβεν Νάιτ θα κυκλοφορήσει στο Netflix στις 25 Σεπτεμβρίου.

To Netflix έδωσε στη δημοσιότητα το πρώτο τρέιλερ της δραματικής σειράς «House of Guinness», με την υπογραφή του Στίβεν Νάιτ δημιουργού του «Peaky Blinders».

Το ιστορικό δράμα διαδραματίζεται στη Νέα Υόρκη και το Δουβλίνο του 19ου αιώνα και αφηγείται την ιστορία της οικογένειας Γκίνες, της πιο διάσημης δυναστείας ζυθοποιών στην Ευρώπη.

Η σειρά των οκτώ επεισοδίων ξεκινά μετά τον θάνατο του Μπέντζαμιν Γκίνες, του ανθρώπου που ευθύνεται για την τεράστια επιτυχία της ζυθοποιίας και εστιάζει στα τέσσερα παιδιά του - τους Arthur Edward (Λούις Πάρτριτζ), Anne (Έμιλι Φέρν) και Ben (Φίον Ο'Σέι) - που καλούνται να διαχειριστούν την τεράστια αυτοκρατορία που τους άφησε.

Όπως καταλαβαίνουμε και από το τρέιλερ, η μπύρα δεν είναι το μόνο πράγμα που ζυμώνεται στη νέα επερχόμενη σειρά. Το τρέιλερ ξεκινά με την κηδεία του Σερ Μπέντζαμιν Γκίνες, του εγγονού του Άρθουρ Γκίνες, του Ιρλανδού ζυθοποιού που εφηύρε την μπύρα Γκίνες και ίδρυσε το ζυθοποιείο Γκίνες στην Ιρλανδία το 1759.

Στην κηδεία, ο Μπέντζαμιν επαινείται ως κάποιος που «έφερε ειρήνη και ευημερία στον λαό του Δουβλίνου». Στη συνέχεια, κατά την ανάγνωση της διαθήκης του, αποκαλύπτεται ότι άφησε την οικογενειακή ζυθοποιία σε δύο από τους γιους του, τον Έντουαρντ και τον Άρθουρ, «από κοινού και εξίσου». Το μόνο πρόβλημα με αυτό είναι ότι έχει τέσσερα (και όχι δύο) παιδιά.

Όσον αφορά το γιατί οι άλλοι δύο κληρονόμοι του δεν παίρνουν το δίκαιο μερίδιό τους από την πίτα, ο δικηγόρος διαβάζει από τη διαθήκη του Μπέντζαμιν: «Θεωρώ φρόνιμο να μην επιβαρύνω τον Μπέντζαμιν και την Αν με τους πειρασμούς που έρχονται με την περιουσία».

Σε μια ελπιδοφόρα σκηνή στο τέλος του τρέιλερ, η Αν και τα αδέρφια της στέκονται σε κύκλο με σκυμμένα κεφάλια καθώς εκείνη απαγγέλλει μια προσευχή στα λατινικά λέγοντας στους αδερφούς της: «Η αγάπη είναι η ελπίδα μας».

Η επίσημη σύνοψη της σειράς υπόσχεται μια βαθιά βουτιά σε μια «επική ιστορία εμπνευσμένη από μια από τις πιο διάσημες και διαχρονικές κληρονομιές της Ευρώπης» με την οικογένεια Γκίνες. Η ιστορία διαδραματίζεται τόσο στο Δουβλίνο όσο και στη Νέα Υόρκη του 19ου αιώνα και αφήνει να εννοηθεί ότι καθένα από τα παιδιά του εκλιπόντος Σερ Μπέντζαμιν έχει τα δικά του «σκοτεινά μυστικά να κρύψει» ενώ κρατάει «τη μοίρα της οικογενειακής επιχείρησης στα χέρια του».

{https://youtu.be/2mH396WCN0U?si=lIfeH_uckFrqDukf}

Το καστ συμπληρώνουν οι Τζέιμς Νόρτον, Ντέρβλα Κίρβαν, Τζακ Γκλίσον, Νίαμ ΜακΚόρμακ, Ντανιέλ Γκάλιγκαν και Σέιμους Ο'Χάρα, μεταξύ άλλων.

Τη σκηνοθεσία υπογράφουν οι Τομ Σάνκλαντ και Μούνια Ακλ.

Ο Νάιτ εκτός από το σενάριο βρίσκεται και στην ομάδα των εκτελεστικών παραγωγών μαζί με τον σκηνοθέτη και τους Κάρεν Γουίλσον, Έλινoρ Ντέι, Μάρτιν Χέινς και Ιβάνα Λόουελ.

Η σειρά «House of Guinness» αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου.

