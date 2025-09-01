Netflix: Επιστροφή στα θρανία για τη Wednesday - Όσα θα δούμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Όλες οι νέες σειρές που έρχονται στο Netflix, την εβδομάδα 1-7 Σεπτεμβρίου.

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ξεκινάει στο Netflix με τον καλύτερο τρόπο, φέρνοντας το δεύτερο μισό της δεύτερης σεζόν του Wednesday. Tα υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 3 Σεπτεμβρίου και επιτέλους θα δούμε και τη Lady Gaga στον πολυσυζητημένο ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore.



Επίσης, οι λάτρεις της ταχύτητας και της δράσης, από τις 2 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες Μαχητές των Δρόμων, ενώ για τους φαν των ντοκιμαντέρ, ο streamer προτείνει την Ερωτική Εκδίκηση που κυκλοφορεί στις 5 του μήνα.

Σειρές του Netflix

Wednesday: Season 2 Part 2

Κυκλοφορεί 03/09/2025



To δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του Wednesday, με την Τζένα Ορτέγκα στον πρωταγνιστικό ρόλο. Η σειρά έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.



{https://youtu.be/ueCc-AYUMRs?si=iBA8HL-aF_7Yr62O}

Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ (Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1)

Κυκλοφορεί 04/09/2025



{https://youtu.be/40lwnI5rh8k?si=VIC6flZbzbe0YeaI}

The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Season 1

Κυκλοφορεί 07/09/2025



Όταν ο τρομακτικός Ριντάρο γνωρίζει την ανοιχτόμυαλη Καορούκο, οι δυο τους έρχονται αναπάντεχα κοντά. Το πρόβλημα; Τα γειτονικά σχολεία τους μισούν το ένα το άλλο.

Ντοκιμαντέρ του Netflix

Ερωτική Εκδίκηση (Love Con Revenge)

Κυκλοφορεί 5/09/2025



Θύματα ερωτικής απάτης προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια του θύματος του «Απατεώνα του Tinder» Σεσίλιε Φιέλχοϊ και της ιδιωτικής ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ.

{https://youtu.be/_IGDh513ZLY?si=YR95moQUJsDiAnf-}

Netflix K&F

Pokémon Concierge: Season 1: Batch 2

Κυκλοφορεί 4/09/2025

Μην χάσετε επίσης

01/09/2025

Η Ανακατώστρα The Meddler

Επικηρύσσοντας την Πρώην The Bounty Hunter

Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ Good Will Hunting

02/09/2025

Μαχητές των Δρόμων: Tokyo Drift The Fast and the Furious: Tokyo Drift

Οι Μαχητές των Δρόμων The Fast and the Furious

Οι Μαχητές των Δρόμων 2 2 Fast 2 Furious

Μαχητές των Δρόμων 4 Fast & Furious

Μαχητές των Δρόμων 6 Fast & Furious 6

Μαχητές των Δρόμων 7 Furious 7

Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw