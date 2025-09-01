Netflix: Επιστροφή στα θρανία για τη Wednesday - Όσα θα δούμε την πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου

Η πρώτη εβδομάδα του Σεπτεμβρίου ξεκινάει στο Netflix με τον καλύτερο τρόπο, φέρνοντας το δεύτερο μισό της δεύτερης σεζόν του Wednesday. Tα υπόλοιπα τέσσερα επεισόδια θα είναι διαθέσιμα στις 3 Σεπτεμβρίου και επιτέλους θα δούμε και τη Lady Gaga στον πολυσυζητημένο ρόλο της Rosaline Rotwood, μιας μυστηριώδους πρώην δασκάλας του Nevermore.
Επίσης, οι λάτρεις της ταχύτητας και της δράσης, από τις 2 Σεπτεμβρίου θα μπορούν να απολαύσουν τις ταινίες Μαχητές των Δρόμων, ενώ για τους φαν των ντοκιμαντέρ, ο streamer προτείνει την Ερωτική Εκδίκηση που κυκλοφορεί στις 5 του μήνα.
Σειρές του Netflix
Wednesday: Season 2 Part 2
Κυκλοφορεί 03/09/2025
To δεύτερο μέρος της δεύτερης σεζόν του Wednesday, με την Τζένα Ορτέγκα στον πρωταγνιστικό ρόλο. Η σειρά έχει ανανεωθεί και για τρίτη σεζόν.
{https://youtu.be/ueCc-AYUMRs?si=iBA8HL-aF_7Yr62O}
Αντίστροφη Μέτρηση: Κανέλο Εναντίον Κρόφορντ (Countdown: Canelo vs. Crawford: Season 1)
Κυκλοφορεί 04/09/2025
{https://youtu.be/40lwnI5rh8k?si=VIC6flZbzbe0YeaI}
The Fragrant Flower Blooms With Dignity: Season 1
Κυκλοφορεί 07/09/2025
Όταν ο τρομακτικός Ριντάρο γνωρίζει την ανοιχτόμυαλη Καορούκο, οι δυο τους έρχονται αναπάντεχα κοντά. Το πρόβλημα; Τα γειτονικά σχολεία τους μισούν το ένα το άλλο.
Ντοκιμαντέρ του Netflix
Ερωτική Εκδίκηση (Love Con Revenge)
Κυκλοφορεί 5/09/2025
Θύματα ερωτικής απάτης προσπαθούν να ανακτήσουν τη ζωή τους με τη βοήθεια του θύματος του «Απατεώνα του Tinder» Σεσίλιε Φιέλχοϊ και της ιδιωτικής ντετέκτιβ Μπριάν Τζόζεφ.
{https://youtu.be/_IGDh513ZLY?si=YR95moQUJsDiAnf-}
Netflix K&F
Pokémon Concierge: Season 1: Batch 2
Κυκλοφορεί 4/09/2025
Μην χάσετε επίσης
01/09/2025
Η Ανακατώστρα The Meddler
Επικηρύσσοντας την Πρώην The Bounty Hunter
Ο Ξεχωριστός Γουίλ Χάντινγκ Good Will Hunting
02/09/2025
Μαχητές των Δρόμων: Tokyo Drift The Fast and the Furious: Tokyo Drift
Οι Μαχητές των Δρόμων The Fast and the Furious
Οι Μαχητές των Δρόμων 2 2 Fast 2 Furious
Μαχητές των Δρόμων 4 Fast & Furious
Μαχητές των Δρόμων 6 Fast & Furious 6
Μαχητές των Δρόμων 7 Furious 7
Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw