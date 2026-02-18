Την ανάγκη να επανέλθει άμεσα στο προσκήνιο η ανέγερση του Κεντρικού Μουσείου Εθνικής Αντίστασης στην Αθήνα υπογραμμίζει ο πρ. Πρόεδρος της Βουλής, Νίκος Βούτσης, σε ανάρτησή του στο Facebook.

Ο Νίκος Βούτσης παραπέμπει στα αδιάψευστα στοιχεία που δημοσιοποίησε ο Καθηγητής του ΕΜΠ, Νίκος Μπελαβίλας, σχετικά με την προχωρημένη προεργασία που είχε πραγματοποιηθεί επί της προεδρίας του στη Βουλή.

Τα δεδομένα για το Μουσείο

Όπως τεκμηριώνεται από τον κ. Μπελαβίλα, τον Δεκέμβριο του 2018, με εντολή του τότε Προέδρου της Βουλής Νίκου Βούτση, εκπονήθηκαν οι επιστημονικές προμελέτες για το Μουσείο με τη συμμετοχή της Περιφέρειας Αττικής, της «Ανάπλασης Αθήνας» ΑΕ, του Εργαστηρίου Αστικού Περιβάλλοντος του ΕΜΠ και του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Συγκεκριμένα:

· Επιλογή Ακινήτου: Είχε εντοπιστεί το εμβληματικό διατηρητέο συγκρότημα επί των οδών Βουλής 6 και Αξαρλιάν 7, δίπλα στο Σύνταγμα.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

· Τη μελέτη συνυπέγραψε μια ομάδα έγκριτων ιστορικών και επιστημόνων.

· Ο πλήρης φάκελος παραδόθηκε στη Βουλή στις αρχές του 2019, ωστόσο το έργο εγκαταλείφθηκε αμέσως μετά την αλλαγή της κυβέρνησης.

Συμπερασματικά επισημαίνεται πως η δημιουργία του Μουσείου δεν ήταν μια αφηρημένη ιδέα, αλλά ένα ώριμο σχέδιο με εξασφαλισμένο ακίνητο και επιστημονική μελέτη. Η εγκατάλειψή του μετά το 2019 εντάσσεται προφανώς σε μια ευρύτερη προσπάθεια ιστορικού αναθεωρητισμού και επιβολής της λήθης.

Είναι χρέος μας απέναντι στους αγωνιστές της Εθνικής Αντίστασης και στις νέες γενιές να ολοκληρωθεί αυτό το έργο χωρίς άλλη καθυστέρηση. Η ιστορική μνήμη δεν μπορεί να παραμένει δέσμια πολιτικών σκοπιμοτήτων.

Η πρόταση αυτή προφανώς δεν γίνεται για δημιουργία εντυπώσεων αλλά για να υπάρξει δημόσια η γνώση και η τεκμηρίωση ώστε να συνεχιστεί άμεσα αυτή η προσπάθεια με εμπλοκή της Βουλής αλλά και όλων των αρμόδιων φορέων.

Η ανάρτηση του Νίκου Βούτση στο facebook:

{https://www.facebook.com/NikosVoutsis/posts/pfbid02EjkW5BixWFk4Attqo96smpnbSd9A6MTUNM1MK3KKRu2yWkFQ4Bpv3qoFhNL4ZoKkl}