Υπήρχε συνέργεια για τη συγκάλυψη στοιχείων, δραστηριοτήτων και γεγονότων ικανών να τεκμηριώσουν αφενός την ευρεία αξιοποίηση παράνομων υποκλοπών από την ΕΥΠ, αλλά και τη συνδυασμένη κατοχή και χρησιμοποίηση του παράνομου λογισμικού Predator με ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο.

• Η κοινή γνώμη παρακολουθεί το κρεσέντο συγκάλυψης και αντιθεσμικής λειτουργίας για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Είχε προηγηθεί το αντίστοιχο σκηνικό για την τραγική υπόθεση του εγκλήματος των Τεμπών.

Κοινός παρονομαστής είναι η αποποίηση πολιτικών κυβερνητικών ευθυνών και η επίδειξη απροκάλυπτης καθεστωτικής νοοτροπίας από την κυβέρνηση του κυρίου Μητσοτάκη.

• Στο λίγο μακρινό παρελθόν είχαν προηγηθεί αντίστοιχες αντιδημοκρατικές και αντικοινοβουλευτικές πρακτικές για το σκάνδαλο της Siemens, τα εξοπλιστικά και τα θαλασσοδάνεια των κομμάτων.

Τις «εργοστασιακές ρυθμίσεις» όμως σε αυτή τη νοοτροπία της διαχρονικής συγκάλυψης ευθυνών και της πολιτικής ασυλίας τις δρομολόγησε η υπόθεση των υποκλοπών από ΕΥΠ και Predator, το μεγαλύτερο σκάνδαλο της μεταπολίτευσης, ως ισχυρό πλήγμα στο κράτος δικαίου. Υπόθεση στην οποία ευθέως έχουν αναμειχθεί πρόσωπα και αρμοδιότητες από τον τότε και νυν πρωθυπουργό μέχρι την ηγεσία της δικαιοσύνης, και από «αρμόδιες» αστυνομικές και μυστικές υπηρεσίες μέχρι διαπλεκόμενους επιχειρηματίες με διεθνείς διασυνδέσεις.

Προφανή «θύματα» είναι δεκάδες ή και εκατοντάδες πολίτες που λειτουργούν σε καίριες θέσεις. Αυτή η υπόθεση επέφερε επίσης την ευθεία αμφισβήτηση και υπονόμευση των Ανεξάρτητων Αρχών ως συνταγματικών αντιβάρων και τη βαριά υπονόμευση της διεθνούς θέσης της χώρας μέσα στα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

• «Κάτω από τα ραντάρ» της δημοσιότητας, με εξαίρεση λίγα έντυπα και ιστολόγια που είχαν τη δημοκρατική τιμή για την αποκάλυψη του εύρους και της εμβέλειας αυτού του πρωτοφανούς «πραξικοπήματος», διεξάγεται «η δίκη των υποκλοπών» με περιορισμένο αριθμό κατηγορουμένων-επιχειρηματιών, χωρίς βεβαίως πρόσωπα της πολιτικής, των κρατικών υπηρεσιών, των ελεγκτικών μηχανισμών και της δικαιοσύνης.

• Ο ευτελισμός της Βουλής συνεχίζεται και γίνεται απροκάλυπτος σε ότι αφορά τη λειτουργία της Εξεταστικής Επιτροπής και της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας, καθώς και το ψηφισμένο από την Ολομέλεια Πόρισμα της Πλειοψηφίας.

Μέσα από τις μαρτυρίες ενώπιον του δικαστηρίου εμφανίζεται ανάγλυφα η εικόνα μιας άθλιας και σκοτεινής πρακτικής αποπροσανατολισμού και συγκάλυψης, που επί μήνες ενορχήστρωσε η ηγεσία και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας.

Ενώπιον μας έφτασαν ελάχιστες μαρτυρίες, ενώ περίσσεψε η υποκριτική και απροκάλυπτη επίκληση και παραπομπή στο δήθεν απόρρητο των στοιχείων και στην άγνοια των προφανών δεδομένων.

• Αποδεικνύεται ότι, όπως κατατέθηκε ενώπιον του δικαστηρίου, όλες οι λίγες ερωτήσεις των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας ήταν γνωστές μαζί με τις απαντήσεις, σε στελέχη-μάρτυρες των υπηρεσιών, των επιχειρηματικών συμφερόντων και της δικαστικής εξουσίας εμφανίστηκαν στην Επιτροπή.

• Ότι επίσης, υπήρχε συνέργεια για τη συγκάλυψη στοιχείων, δραστηριοτήτων και γεγονότων ικανών να τεκμηριώσουν αφενός την ευρεία αξιοποίηση παράνομων υποκλοπών από την ΕΥΠ, αλλά και τη συνδυασμένη κατοχή και χρησιμοποίηση του παράνομου λογισμικού Predator με ενιαίο επιχειρησιακό κέντρο.

• Γίναμε μάρτυρες επίσης της αποποίησης των προσωπικών ευθυνών όλων των «αρμοδίων» από τον Πρωθυπουργό και το επιτελικό κράτος του Μαξίμου, της άρνησης των ελεγκτικών αρμοδιοτήτων και διαδικασιών μέχρι και της προκλητικής αφωνίας κορυφαίων στελεχών του στρατού και της πολιτικής ζωής του τόπου, στο όνομα προφανώς της καθεστωτικής ευστάθειας.

• Ως δείγματα της μέχρι τώρα ακροαματικής διαδικασίας, παραθέτω με link τη μαρτυρία του κυρίου Τρίμπαλη- που εμφανιζόταν ως νόμιμος εκπρόσωπος στην εταιρεία Krikel του επιχειρηματία Γιάννη Λαβράνου- και τη μαρτυρία του πρώτου «θύματος», του δημοσιογράφου Θανάση Κουκάκη, που μιλάει με ονόματα και επίθετα για όλο αυτό το σκοτεινό και επικίνδυνο για τη δημοκρατία μας σκηνικό: Δείτε ΕΔΩ, ΕΔΩ και ΕΔΩ

