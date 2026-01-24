Τα βασικότερα λάθη στο Ψηφιακό Πελατολόγιο.

Σαφείς προειδοποιήσεις για τα συχνότερα λάθη που πρέπει να αποφεύγουν οι φορολογούμενοι κατά τη χρήση του Ψηφιακού Πελατολογίου απευθύνει η φορολογική διοίκηση, καθώς η εφαρμογή βρίσκεται πλέον σε πλήρη λειτουργία για συγκεκριμένους κλάδους της οικονομίας. Η εμπειρία δείχνει ότι αρκετές επιχειρήσεις κινδυνεύουν με εσφαλμένη ή ελλιπή τήρηση των προβλεπόμενων διαδικασιών.

Ένα από τα βασικότερα λάθη αφορά τον χρόνο καταχώρισης των συναλλαγών, καθώς το Ψηφιακό Πελατολόγιο απαιτεί την εγγραφή των στοιχείων σε πραγματικό χρόνο και πάντως πριν από την έναρξη παροχής της υπηρεσίας. Η εκ των υστέρων καταχώριση, ακόμη και αν εκδοθεί κανονικά το παραστατικό, θεωρείται παράβαση. Αντίστοιχα προβλήματα εντοπίζονται και σε περιπτώσεις απώλειας διασύνδεσης, όπου οι επιχειρήσεις παραλείπουν να δηλώσουν το σχετικό πεδίο και να καταχωρίσουν τα δεδομένα αμέσως μετά την αποκατάσταση της σύνδεσης.

Σημαντική πηγή λαθών αποτελεί και η εσφαλμένη επιλογή της κατηγορίας παρεχόμενης υπηρεσίας, όπως η άπαξ, η επαναλαμβανόμενη ή η διαρκής υπηρεσία. Η λανθασμένη κατηγοριοποίηση μπορεί να οδηγήσει σε ασυμφωνία με τον χρόνο έκδοσης του παραστατικού και να δημιουργήσει φορολογικούς κινδύνους. Παράλληλα, συχνά παρατηρείται πλημμελής συμπλήρωση των στοιχείων παραστατικού, είτε με λάθος ΜΑΡΚ είτε με επιλογή μη αποδεκτού τύπου παραστατικού, ιδίως στις συναλλαγές χονδρικής.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται και στη δήλωση των στοιχείων οχημάτων, καθώς η μη ορθή καταχώριση του αριθμού κυκλοφορίας, του αριθμού πλαισίου ή της κατηγορίας οχήματος, ειδικά σε περιπτώσεις αλλοδαπών ή μη καταχωρισμένων οχημάτων, μπορεί να καταστήσει την εγγραφή ελλιπή. Επιπλέον, λάθη καταγράφονται όταν οι επιχειρήσεις δεν συμπληρώνουν την ημερομηνία εξόδου ή επιστροφής του οχήματος, με αποτέλεσμα οι εγγραφές να παραμένουν σε εκκρεμότητα.

Τέλος, η φορολογική διοίκηση επισημαίνει ότι δεν πρέπει να παραλείπεται η ακύρωση λανθασμένων εγγραφών και η επανυποβολή τους με σωστή συσχέτιση, όπου αυτό απαιτείται, ενώ ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται και στη διαχείριση εξουσιοδοτήσεων προς υπαλλήλους μέσω της εφαρμογής myDATAusers. Η σωστή κατανόηση και τήρηση των οδηγιών κρίνεται καθοριστική, καθώς το Ψηφιακό Πελατολόγιο αποτελεί πλέον βασικό εργαλείο ελέγχου και διασταύρωσης για την ΑΑΔΕ.