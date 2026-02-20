Μέχρι στιγμής η Νορβηγία έχει κατακτήσει 17 χρυσά στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες.

Η Νορβηγία συνεχίζει να γράφει ιστορία στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες, φτάνοντας τα 17 χρυσά μετάλλια.

Η χώρα με πληθυσμό μόλις περίπου 5,5 εκατομμύρια κατοίκους αποτελεί παραδοσιακή δύναμη στα χειμερινά σπορ. Κάτι που απέδειξε και στους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες 2026, καταγράφοντας νέο ρεκόρ περισσότερων χρυσών μεταλλίων σε μία διοργάνωση.

Τη στιγμή που ο Γιοχάνες Ντάλε- Σέβνταλ νίκησε στα 15 χλμ. του διάθλου, «έπεσε» το προηγούμενο ρεκόρ περισσότερων χρυσών μεταλλίων σε μία διοργάνωση Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων, το οποίο κατείχε η Νορβηγία, με 16, από το Πεκίνο (2022).

«Ένα Ολυμπιακό χρυσό μετάλλιο είναι ιστορικό. Είναι κάτι που θα θυμάμαι για καιρό τόσο εγώ όσο και ο κόσμος. Το να μπορώ να είμαι μέρος των στατιστικών της Νορβηγίας στα χρυσά μετάλλια είναι πολύ ωραίο συναίσθημα», δήλωσε ο Ντάλε- Σέβνταλ.

Σε αυτούς τους Χειμερινούς Ολυμπιακούς αγώνες οι αθλητές διεκδικούν περισσότερα χρυσά μετάλλια, καθώς αυξήθηκαν σε 116, από 109 στο Πεκίνο. Βέβαια, αυτό δεν στερεί κάτι από την αποδεδειγμένη ανωτερότητα της Νορβηγίας. Πριν την έναρξη, είχε τα περισσότερα χρυσά (148), ασημένια (134) και χάλκινα (124) στην ιστορία των Χειμερινών Ολυμπιακών αγώνων. Και βέβαια βρίσκεται στην πρώτη θέση του πίνακα μεταλλίων αυτής της διοργάνωσης με συνολικά 36 (17 χρυσά, 9 ασημένια, 10 χάλκινα), μπροστά από τις ΗΠΑ που έχουν 27 (9-12-6) και την Ιταλία που ακολουθεί με 26 (9-5-12).

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Με πληροφορίες από NYT