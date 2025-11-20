Τα φετινά αντιγριπικά εμβόλια δεν φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αποτελσματικά έναντι του νέου υποστελέχους της Γρίπης Α. Οι συστάσεις των γιατρών.

Ανησυχία προκαλεί στην ιατρική κοινότητα το νέο υποστέλεχος «Κ» της γρίπης Α, καθώς φαίνεται να συγκεντρώνει πολλές μεταλλάξεις και να εδραιώνει την παρουσία του - κι αυτο ενώ δεν ελήφθη υπόψη όταν αποφασίστηκε η σύνθεση των φετινών αντιγριπικών εμβολίων.

Τα συμπτώματα του στελέχους «Κ» είναι παρόμοια με αυτά της κλασικής γρίπης, ωστόσο μπορούν να είναι εντονότερα ή να διαρκούν περισσότερο.

Συνήθως ο πυρετός ανεβαίνει απότομα και μπορεί να είναι υψηλός, ενώ συνοδεύεται από έντονη κόπωση, μυαλγίες, ρίγη και πονόλαιμο. Ο βήχας είναι συχνά ξηρός και επίμονος.

Μερικοί ασθενείς αναφέρουν ότι η αδιαθεσία κρατάει περισσότερες μέρες από το συνηθισμένο, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζεται δυσκολία στην αναπνοή - ιδιαίτερα σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας ή με χρόνια προβλήματα υγείας.

Η H3N2 είναι διαχρονικά μια από τις πιο απαιτητικές μορφές γρίπης.

ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΣΕ 2' Όσα πρέπει να ξέρετε

για να ξεκινήσετε τη μέρα σας. * Με την εγγραφή σας στο newsletter του Dnews, αποδέχεστε τους σχετικούς όρους χρήσης

Οι ομάδες με αυξημένο κίνδυνο περιλαμβάνουν:

ηλικιωμένους,

άτομα με χρόνια νοσήματα,

ανοσοκατεσταλμένους και

μικρά παιδιά.

Σύμφωνα με τον ίδιο, η φετινή χρονιά αναμένεται δύσκολη, καθώς τα υπάρχοντα εμβόλια προσφέρουν προστασία μόλις στο 40-50% των ενηλίκων.

Μέλη της ιατρικής κοινότητας τονίζουν την σημασία του εμβολιασμού κι αυτό παρότι η τρέχουσα κατάσταση προκαλεί σοβαρά ερωτήματα σχετικά με την αποτελεσματικότητα των φετινών εμβολίων.

Σύμφωνα με την Ματίνα Παγώνη, η αποτελεσματικότητα των φετινών εμβολίων έναντι του νέου υποστελέχους αγγίζει το 70% στους νέους, αλλά πέφτει ακόμη και κάτω από το 50% σε ηλικιωμένους και μέλη ευάλωτων ομάδων.

Από την πλευρά του ο Νίκος Τζανάκης εικάζει πως φέτος θα έχουμε περισσότερες νοσήσεις και πιθανόν σοβαρότερες, για αυτό και καλεί τους πολίτες να εμβολιάζονται, να παρακολουθούν τις εξελίξεις και να τηρούν προληπτικά μέτρα για την προστασία τους.