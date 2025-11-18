Η αίτηση για πιστοποιητικό αναπηρίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Τα τελευταία 4 χρόνια ο τρόπος που εξυπηρετείται ο πολίτης από το Δημόσιο έχει αλλάξει προς το καλύτερο: Το 1555, η τηλεφωνική γραμμή του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και το 1555.gov.gr έχουν δημιουργήσει μια γόνιμη εμπειρία εξυπηρέτησης για ένα ευρύ φάσμα θεμάτων – ανάμεσά τους η έκδοση πιστοποιητικού αναπηρίας.

Σήμερα στη χώρα λειτουργούν 64 Γραμματείες ΚΕ.Π.Α. και η αίτηση για πιστοποιητικό αναπηρίας υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω του gov.gr και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας.

Ποια είναι η διαδικασία;

Μέσω του gov.gr και της Εθνικής Πύλης Αναπηρίας ξεκινάς αίτηση αξιολόγησης/πιστοποίησης. Αφού συνδεθείς με κωδικούς TaxisNet, συμπληρώνεις τα στοιχεία σου και το αίτημά σου προς εξέταση. Ο θεράπων ιατρός σου συμπληρώνει ηλεκτρονικά τον Ιατρικό Εισηγητικό Φάκελο στο σύστημα και η αρμόδια υπηρεσία ελέγχει τα στοιχεία σου.

Προγραμματίζεται εξέταση από Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α. και ενημερώνεσαι για την ημερομηνία, την ώρα και τον τόπο. Μετά την εξέταση η Επιτροπή γνωμοδοτεί για ποσοστό αναπηρίας και διάρκεια ισχύος της πιστοποίησης. Κατόπιν, εκδίδεται η Γνωστοποίηση Αποτελέσματος Πιστοποίησης Αναπηρίας.

1555 – άμεση και απλή καθοδήγηση κατά τη διάρκεια της διαδικασίας

Είναι πολύ σημαντικό να ξέρεις πως δεν είσαι μόνος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας. Μέσω του 1555 και της ψηφιακής πλατφόρμας 1555.gov.gr μπορείς άμεσα και εύκολα να καθοδηγηθείς καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής, από την πρώτη απορία μέχρι την έκδοση του πιστοποιητικού.

Μπαίνοντας στο 1555.gov.gr και στην Ψηφιακή Εξυπηρέτηση επιλέγεις από τους φορείς τον e-EΦΚΑ, τη θεματική Παροχές και Υγεία και αμέσως μετά τις Επιτροπές ΚΕ.Π.Α.

Μπορείς να επιλέξεις το πεδίο για το οποίο θα υποβάλεις το αίτημα σου: από Βεβαιώσεις και Διαδικαστικά Ζητήματα, έως Παρακολούθηση της Πορείας της Αίτησης και Ένσταση/Προσφυγή κατά Απόφασης. Λαμβάνεις κάθε πληροφορία που χρειάζεσαι εύκολα και χωρίς ταλαιπωρία.

Παράλληλα μπορείς να εξυπηρετηθείς και τηλεφωνικά, καλώντας στο 1555 δωρεάν, 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Ένας εκπρόσωπος σε καθοδηγεί βήμα-βήμα: ποια δικαιολογητικά χρειάζονται, πώς ανοίγει η ηλεκτρονική αίτηση στην Εθνική Πύλη Αναπηρίας, τι είναι ο Ιατρικός Εισηγητικός Φάκελος που συμπληρώνει ο θεράπων ιατρός και τι ακολουθεί μετά την εξέταση από την Υγειονομική Επιτροπή ΚΕ.Π.Α.

Ό,τι κι αν προκύψει, από την τεχνική διευκρίνιση μέχρι ραντεβού, ο εκπρόσωπος στην άλλη άκρη της γραμμής είναι πάντα εκεί για να σε καθοδηγήσει και να σε βοηθήσει.

Παράλληλα, κωφοί και βαρήκοοι συμπολίτες μας μπορούν να προγραμματίσουν το ραντεβού τους για βιντεοκλήση στην νοηματική, μέσω του 1555.gov.gr, ώστε να εξυπηρετηθούν και να πλοηγηθούν άμεσα και εύκολα, για να εκδώσουν το πιστοποιητικό τους.

Τον τελευταίο μήνα οι Επιτροπές ΚΕ.Π.Α. ήταν το δεύτερο πιο δημοφιλές θέμα μεταξύ των θεματικών εξυπηρέτησης του 1555.