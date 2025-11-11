Η γέφυρα, κατασκευασμένη μεταξύ 1905 και 1908, αποτελούσε μία από τις τελευταίες υλικές μαρτυρίες της υδροϊστορίας της Αθήνας και συνδεόταν με τη μεγάλη επέμβαση διευθέτησης του Ιλισού στις αρχές του περασμένου αιώνα.

Κατεδαφίστηκε η μοναδική σωζόμενη πεντάτοξη γέφυρα της Αθήνας, στις εκβολές του Ιλισού στον Φαληρικό Όρμο, στο πλαίσιο αντιπλημμυρικών εργασιών που υλοποιεί η Περιφέρεια Αττικής.

Η πέτρινη γέφυρα του Ιλισσού ήταν ένα σπάνιο τεχνικό και ιστορικό τεκμήριο του 20ού αιώνα. Βρισκόταν στη συμβολή της Λεωφόρου Ποσειδώνος με τα όρια Καλλιθέας και Μοσχάτου, κατεδαφίστηκε στις 5 Νοεμβρίου 2025.

Η γέφυρα, κατασκευασμένη μεταξύ 1905 και 1908, αποτελούσε μία από τις τελευταίες υλικές μαρτυρίες της υδροϊστορίας της Αθήνας και συνδεόταν με τη μεγάλη επέμβαση διευθέτησης του Ιλισού στις αρχές του περασμένου αιώνα. Ο σκοπός της ήταν να εξασφαλίζει τη διέλευση πολιτών και οχημάτων πάνω από τον ποταμό, ενώνοντας τις δύο αναπτυσσόμενες τότε περιοχές.

Παρά τις επανειλημμένες παρεμβάσεις κατοίκων, συλλόγων και ειδικών από το 2014, το αίτημα χαρακτηρισμού της ως «νεώτερου μνημείου» δεν εγκρίθηκε ποτέ από τις αρμόδιες υπηρεσίες του Υπουργείου Πολιτισμού.

Το επιχείρημα που επικράτησε ήταν ότι η γέφυρα αποτελούσε «υδραυλικό εμπόδιο» για την ομαλή απορροή των υδάτων. Ωστόσο, σύμφωνα με μηχανικούς και ερευνητές, υπήρχαν εναλλακτικές λύσεις - όπως ήπιες παρεμβάσεις στην κοίτη και προσαρμογή του υδραυλικού προφίλ - που θα μπορούσαν να συνδυάσουν την αντιπλημμυρική προστασία με τη διατήρηση του ιστορικού έργου.

