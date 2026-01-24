Την προανάκριση για περιστατικό έχει αναλάβει το ΑΤ Τούμπας - Τριανδρίας.

Σε σοβαρή κατάσταση μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο μια νεαρή γυναίκα η οποία έπεσε από ανισόπεδο κόμβο (γέφυρα) της περιφερειακής οδού της Θεσσαλονίκης.

Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο μετά τις 17:00 το Σάββατο (24/01), στο ύψος της οδού Διαγόρα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, από την πτώση η γυναίκα φέρει βαρύτατα τραύματα και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου», όπου και νοσηλεύεται.

Από την έρευνα της ΕΛ.ΑΣ., έχει αποκλειστεί το ενδεχόμενο εγκληματικής ενέργειας, ωστόσο ακόμα δεν έχει ξεκαθαριστεί αν πρόκειται για ατύχημα ή απόπειρα αυτοχειρίας.