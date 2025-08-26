Φώτης Ιωαννίδης: «Έκλεισε» στη Σπόρτινγκ λένε οι Πορτογάλοι, διαψεύδει ο Παναθηναϊκός

Δεν υπάρχει ακόμα συμφωνία για τον Ιωαννίδη, λένε οι «πράσινοι».

Τα πορτογαλικά ΜΜΕ επιμένουν ότι ο Φώτης Ιωαννίδης οδεύει προς τη Σπόρτινγκ, αλλά ο Παναθηναϊκός διαψεύδει ότι έχει επιτευχθεί συμφωνία μεταξύ των δύο ομάδων.

Η O’Jogo γράφει ότι ουσιαστικά ο Έλληνας διεθνής έχει κλείσει στα «λιοντάρια». Η Σπόρτινγκ «σχεδόν έχει εξασφαλίσει» την απόκτηση του 25χρονου επιθετικού και ο Παναθηναϊκός «ετοιμάζεται να αποδεχθεί πρόταση περίπου 20 εκατομμυρίων» από την πορτογαλική ομάδα, σύμφωνα με το δημοσίευμα.

Ο Ιωαννίδης θα ταξιδέψει στην Τουρκία, για τον επαναληπτικό με την Σαμσούνσπορ για τα playoffs του Europa League, αλλά στο ματς αναμένεται να είναι στον πάγκο και ίσως να μην χρησιμοποιηθεί ξανά από τους «πράσινους», αναφέρει ακόμα η O’ Jogo.

«Αν όλα πάνε σύμφωνα με το σχέδιο, ο Έλληνας επιθετικός θα είναι στη Λισαβόνα το Σάββατο ή το αργότερο την Κυριακή, προκειμένου να υποβληθεί σε ιατρικές εξετάσεις και να υπογράψει πενταετές συμβόλαιο με τα “λιοντάρια”», συμπληρώνει η πορτογαλική εφημερίδα.

Ωστόσο, από τον Παναθηναϊκό διαψεύδουν- ανεπίσημα- ότι έχουν συμφωνήσει με τη Σπόρτινγκ για τον Ιωαννίδη. Μάλιστα, με διαρροές, οι «πράσινοι» εκφράζουν δυσαρέσκεια για τους χειρισμούς των Πορτογάλων και αναφέρουν ότι υπάρχει ακόμα αγεφύρωτη διαφορά επί των οικονομικών μεταξύ των δύο πλευρών.