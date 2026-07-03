«Δεν ήταν εκεί για μας», έγραψε στην πλατφόρμα Truth Social ο πρόεδρος των ΗΠΑ.

Ο αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, έκρινε χθες Πέμπτη το βράδυ ότι είναι «γελοίο» το ότι οι ΗΠΑ συνεχίζουν να έχουν «μονομερή» σχέση στήριξης με το NATO, ενώ δεν απομένει παρά χρονικό διάστημα μικρότερο της εβδομάδας ως τη σύνοδο του οργανισμού του συμφώνου του βόρειου Ατλαντικού στην Άγκυρα, στην Τουρκία.

«Δεν ήταν εκεί για μας», τόνισε μέσω Truth Social, προσθέτοντας τρία θαυμαστικά, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, επιμένοντας στο ότι δεν υπάρχει «ανταποδοτικότητα» στη σχέση ανάμεσα στη χώρα του και τα υπόλοιπα κράτη μέλη της δυτικής στρατιωτικής συμμαχίας.

Στο μήνυμά του αυτό παρέθεσε γράφημα που παρουσιάζει το ύψος των δαπανών του NATO, εμφανίζοντας την Ουάσιγκτον να ξοδεύει πολύ μεγαλύτερα ποσά από άλλα κράτη.

Ο αμερικανός πρόεδρος, ο οποίος αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο της συμμαχίας στην τουρκική πρωτεύουσα την 7η και την 8η Ιουλίου, έχει καταφερθεί επανειλημμένα εναντίον ευρωπαίων συμμάχων της χώρας του, ιδίως εξαιτίας της άρνησής τους να εμπλακούν στο πλευρό των ΗΠΑ στον πόλεμο στο Ιράν, ο οποίος ξέσπασε με την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στην Ισλαμική Δημοκρατία την 28η Φεβρουαρίου.

Υπό πίεση του Ντόναλντ Τραμπ, οι 32 χώρες μέλη της συμμαχίας δεσμεύτηκαν πέρυσι, κατά τη σύνοδο της Χάγης, να αφιερώνουν ως το 2035 τουλάχιστον το 5% του ΑΕΠ τους σε δαπάνες για την ασφάλεια.

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Ο ρεπουμπλικάνος επέμεινε επίσης στο ότι θέλει η Ευρώπη να αναλάβει τον βασικό ρόλο ως προς την ασφάλειά της και η Ουάσιγκτον έχει ήδη λάβει σειρά μέτρων για να μειώσει την παρουσία και τη δέσμευσή της σε αυτήν.