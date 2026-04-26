Πολλοί επιβάτες βρέθηκαν ξαφνικά μέσα σε έντονη ροή νερού, ενώ ο χώρος πλημμύρισε σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Αναστάτωση επικράτησε στο πλοίο «Νήσος Σάμος», όταν επιβάτες άναψαν τσιγάρο σε εσωτερικό χώρο όπου απαγορεύεται το κάπνισμα, με αποτέλεσμα την άμεση ενεργοποίηση του αυτόματου συστήματος πυρόσβεσης.

Το σύστημα ασφαλείας του πλοίου αντέδρασε ακαριαία, εκτοξεύοντας μεγάλες ποσότητες νερού στον χώρο, γεγονός που προκάλεσε έντονη αναστάτωση στους επιβάτες και προσωρινό πανικό.

Το περιστατικό σημειώθηκε κατά τη διάρκεια δρομολογίου προς τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, με το πλήρωμα να επεμβαίνει άμεσα για την αποκατάσταση της τάξης και τη διαχείριση της κατάστασης. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, δεν υπήρξαν τραυματισμοί, ωστόσο καταγράφηκαν υλικές ζημιές από την ενεργοποίηση του συστήματος, όπως φαίνεται και στο βίντεο.

Δείτε το βίντεο από το Kalloninews.gr:

