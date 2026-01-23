Το δικαστήριο αθώωσε 13 από τους 15 γονείς, ωστόσο έκρινε ενόχους δύο εξ αυτών για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης.

Στο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας δικάστηκαν 15 γονείς μαθητών ηλικίας από 5 έως 12 ετών, οι οποίοι κατηγορήθηκαν για πλημμελή φοίτηση των παιδιών τους κατά τη διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, το σχολικό έτος 2020-2021. Από το σύνολο των κατηγορουμένων, ένοχοι κρίθηκαν τελικά μόνο δύο, σύμφωνα με το onlarissa.gr.

Οι υποθέσεις αφορούσαν γονείς μαθητών που φοιτούσαν τότε σε Nηπιαγωγεία, Δημοτικά και Γυμνάσια σε περιοχές της Λάρισας, της Αγιάς και της Ελασσόνας. Η μη προσέλευση των παιδιών στο σχολείο οδήγησε σε εισαγγελική παρέμβαση, καθώς η φοίτηση στο δημοτικό και στο γυμνάσιο είναι υποχρεωτική για μαθητές έως το 16ο έτος της ηλικίας τους.

Κατά τη διάρκεια της δίκης, από τις απολογίες των κατηγορουμένων προέκυψε ότι η πλειονότητα των γονέων δεν έστελνε τα παιδιά στο σχολείο προληπτικά, επικαλούμενη σοβαρά προβλήματα υγείας συγγενικών προσώπων και τον φόβο μετάδοσης του ιού.

Το δικαστήριο αθώωσε 13 από τους 15 γονείς, ωστόσο έκρινε ενόχους δύο εξ αυτών για κατ’ εξακολούθηση παραβίαση της υποχρεωτικής φοίτησης. Σε βάρος τους επιβλήθηκαν ποινές φυλάκισης 8 και 10 μηνών αντίστοιχα, καθώς και χρηματικά πρόστιμα ύψους 700 και 900 ευρώ.