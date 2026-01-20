Ο συνολικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων ανήλθε το 2025 σε 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια.

Ενόψει της ετήσιας συνόδου του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ στο Νταβός, νέα έκθεση της διεθνούς οργάνωσης Oxfam καταγράφει περαιτέρω διεύρυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανισότητας, επισημαίνοντας ότι οι δισεκατομμυριούχοι είναι πλουσιότεροι από ποτέ και ασκούν δυσανάλογα μεγάλη επιρροή στην πολιτική και στα μέσα ενημέρωσης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έκθεσης, ο συνολικός πλούτος των δισεκατομμυριούχων ανήλθε το 2025 σε 18,3 τρισεκατομμύρια δολάρια, το υψηλότερο επίπεδο που έχει καταγραφεί έως σήμερα. Ο αριθμός τους ξεπέρασε τους 3.000 παγκοσμίως, ενώ οι περιουσίες τους αυξήθηκαν μέσα σε έναν χρόνο κατά 16%, ή κατά 2,5 τρισεκατομμύρια δολάρια. Από το 2020, ο πλούτος της συγκεκριμένης ομάδας έχει αυξηθεί συνολικά κατά 81%.

Την ίδια περίοδο, η πρόοδος στη μείωση της φτώχειας έχει επιβραδυνθεί σημαντικά. Όπως αναφέρει η Oxfam, τα επίπεδα φτώχειας παραμένουν σε γενικές γραμμές αντίστοιχα με εκείνα του 2019, παρά την ισχυρή ανάκαμψη του πλούτου στην κορυφή της παγκόσμιας οικονομικής πυραμίδας.

Η έκθεση επισημαίνει επίσης ότι οι δισεκατομμυριούχοι αξιοποιούν την οικονομική τους ισχύ για να ενισχύσουν την πολιτική τους επιρροή και τον έλεγχο μέσων ενημέρωσης και πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναφορά στη δημόσια παρουσία και επιρροή του Έλον Μασκ στην πολιτική σκηνή των Ηνωμένων Πολιτειών, στην ιδιοκτησία της εφημερίδας Ουάσινγκτον Ποστ από τον Τζεφ Μπέζος και στην εξαγορά του γαλλικού τηλεοπτικού σταθμού Σι Νιουζ από τον επιχειρηματία Βενσάν Μπολορέ.

«Η υπερβολική επιρροή των υπερπλουσίων στην πολιτική, στην οικονομία και στα μέσα ενημέρωσης ενισχύει τις ανισότητες και δυσχεραίνει τις προσπάθειες για την αντιμετώπιση της φτώχειας», δήλωσε ο εκτελεστικός διευθυντής της Όξφαμ, Αμιτάμπ Μπεχάρ, παρουσιάζοντας την έκθεση με τίτλο «Αντιστάσεις στην κυριαρχία των πλουσίων: Προστατεύοντας την ελευθερία από την εξουσία των δισεκατομμυριούχων».

Η δημοσιοποίηση της έκθεσης συμπίπτει με τη φετινή σύνοδο στο Νταβός, στην οποία αναμένεται να συμμετάσχουν περίπου 65 αρχηγοί κρατών και 850 διευθύνοντες σύμβουλοι μεγάλων επιχειρήσεων. Μεταξύ των ομιλητών θα είναι και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος αναμένεται να απευθυνθεί στους συνέδρους εντός της εβδομάδας.

Η Oxfam σημειώνει ότι πρόσφατες φορολογικές πολιτικές σε μεγάλες οικονομίες, όπως οι φοροελαφρύνσεις που εφαρμόστηκαν στις Ηνωμένες Πολιτείες το 2025 και ωφέλησαν κυρίως τα υψηλά εισοδήματα, συνέβαλαν περαιτέρω στη διεύρυνση του χάσματος μεταξύ πλουσίων και υπολοίπων. Παράλληλα, στις Ηνωμένες Πολιτείες περίπου το 10% του πληθυσμού ζούσε σε συνθήκες φτώχειας το 2024, σύμφωνα με επίσημα στοιχεία.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, η έκθεση συνδέει την οικονομική πίεση με αυξημένες κοινωνικές εντάσεις, καταγράφοντας δεκάδες σημαντικές αντικυβερνητικές διαδηλώσεις σε πολλές χώρες το τελευταίο έτος. Η οργάνωση προειδοποιεί ότι οι περικοπές στη διεθνή αναπτυξιακή βοήθεια από πλούσιες χώρες ενδέχεται να έχουν σοβαρές ανθρωπιστικές συνέπειες τα επόμενα χρόνια, εάν δεν αναστραφεί η τάση.