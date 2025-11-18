Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση του συνολικού πλούτου αποδίδεται τόσο στη διεύρυνση του χρηματοοικονομικού όσο και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου.

Η αξία του ακαθάριστου πλούτου των νοικοκυριών ξεπέρασε το 1 τρισ. ευρώ το πρώτο τρίμηνο του 2025, σηματοδοτώντας το υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δεκατεσσάρων ετών και επιβεβαιώνοντας τη σταθερή ανοδική πορεία της ελληνικής οικονομίας.

Σύμφωνα με την τακτική έκδοση της Alpha Bank για την ελληνική οικονομία, τα περιουσιακά στοιχεία των νοικοκυριών έχουν ανακτήσει το μεγαλύτερο μέρος των απωλειών της προηγούμενης δεκαετίας, οπότε η κρίση είχε συρρικνώσει σημαντικά τη συνολική τους αξία.

Με βάση τα στοιχεία της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, η ενίσχυση του συνολικού πλούτου αποδίδεται τόσο στη διεύρυνση του χρηματοοικονομικού όσο και του μη χρηματοοικονομικού πλούτου. Αν και τα ακίνητα παραμένουν η κυριότερη πηγή περιουσίας για τους περισσότερους Έλληνες, η σύνθεση του πλούτου έχει μεταβληθεί, με τον χρηματοοικονομικό πλούτο να κερδίζει μεγαλύτερο μερίδιο τα τελευταία χρόνια.

Το 2018, όταν είχε ήδη ξεκινήσει η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας, ο συνολικός ακαθάριστος πλούτος των νοικοκυριών προσέγγιζε τα 800 δισ. ευρώ, με το 73% να αφορά μη χρηματοοικονομικά στοιχεία, κυρίως ακίνητα. Επτά χρόνια αργότερα, ο πλούτος αυτός έχει αυξηθεί κατά πάνω από 200 δισ. ευρώ, ενώ η αναλογία έχει μετατοπιστεί προς τον χρηματοοικονομικό πλούτο, που πλέον αντιστοιχεί στο 33% του συνόλου. Η αύξηση στις επιμέρους χρηματοοικονομικές κατηγορίες –όπως ο επιχειρηματικός πλούτος, τα αμοιβαία κεφάλαια, τα ομόλογα και οι εισηγμένες μετοχές– υπήρξε σημαντικά μεγαλύτερη από την αντίστοιχη των μη χρηματοοικονομικών περιουσιακών στοιχείων, ενισχυμένη από την αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας και την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας.

Η κατανομή του πλούτου ανά δεκατημόριο, όπως την καταγράφει η ΕΚΤ, αναδεικνύει τις διαφορές μεταξύ των νοικοκυριών αλλά και τις αποκλίσεις από τον μέσο όρο της Ευρωζώνης. Στην Ελλάδα, για το 90% των νοικοκυριών, ο πλούτος προέρχεται κυρίως από ακίνητα, σε συνδυασμό με καταθέσεις και περιορισμένο επιχειρηματικό πλούτο. Στο πλουσιότερο 10%, ωστόσο, η εικόνα είναι πιο διαφοροποιημένη, με τον χρηματοοικονομικό πλούτο να φτάνει το 45% και σημαντική συμμετοχή ομολόγων, μετοχών και επενδυτικών κεφαλαίων.

Στην Ευρωζώνη, τα ακίνητα παραμένουν κεντρικό στοιχείο πλούτου, αν και με ελαφρώς μικρότερη βαρύτητα σε σχέση με την Ελλάδα. Αντιθέτως, οι λοιπές χρηματοοικονομικές κατηγορίες εμφανίζονται ενισχυμένες στις περισσότερες χώρες της ζώνης του ευρώ, κυρίως λόγω της ευρείας χρήσης ασφαλιστικών προϊόντων ζωής, τα οποία αποτελούν κατά μέσο όρο το 7% του συνολικού πλούτου.