Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο και εικόνες, οι οποίες κάνουν το γύρο του διαδικτύου, προκαλώντας θετικά σχόλια και έντονο ενδιαφέρον.

Ένα σπάνιο και άκρως εντυπωσιακό θέαμα αντίκρισαν το βράδυ του Σαββάτου (24/01) κάτοικοι και επισκέπτες στο λιμάνι του Αλμυροποτάμου στη Νότια Εύβοια, όταν δύο τεράστιες φώκιες έκαναν την εμφάνισή τους στα νερά της περιοχής.

Όπως αναφέρει το evima, οι φώκιες κινήθηκαν για αρκετή ώρα μέσα στο λιμάνι, κολυμπώντας κοντά στα σκάφη και προσφέροντας ένα μοναδικό «σόου» στο νερό, τραβώντας τα βλέμματα όσων βρέθηκαν στο σημείο.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, τα δύο θαλάσσια θηλαστικά έδειχναν ήρεμα και εξοικειωμένα με την παρουσία ανθρώπων, χωρίς να προκληθεί αναστάτωση, ενώ η παρουσία τους στα παράλια της Εύβοιας δεν είναι πρωτοφανής, ωστόσο η εμφάνιση δύο τόσο μεγάλων ζώων μέσα σε λιμάνι αποτελεί σπάνιο φαινόμενο και υπενθυμίζει τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής της περιοχής.

{https://www.youtube.com/watch?v=gsvR0mxrvls&t=50s}