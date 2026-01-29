Μπουρίνι και ισχυρή χαλαζόπτωση στην Εύβοια λόγω του κύματος κακοκαιρίας.

Η κακοκαιρία έπληξε το Αλιβέρι Εύβοιας, όπου το μπουρίνι και η ισχυρή χαλαζόπτωση προκάλεσαν προβλήματα.

Εξαιτίας των ισχυρών ανέμων ξηλώθηκαν στέγαστρα αυτοκινήτων σε πάρκινγκ μεγάλου σούπερ μάρκετ της περιοχής, με συνέπεια να προκληθεί αναστάτωση. Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, παρά μόνο υλικές ζημιές.

Τα στέγαστρα έπεσαν πάνω σε κολώνα φωτισμού, που έχει πάρει κλίση προς τον δρόμο και στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας.

Πώς θα κινηθεί η κακοκαιρία

Σύμφωνα με το επικαιροποιημένο έκτακτο δελτίο επιδείνωσης καιρού της ΕΜΥ, τις επόμενες ώρες αναμένονται ισχυρές βροχές, καταιγίδες και πιθανώς κατά τόπους χαλαζοπτώσεις:

- Στη δυτική Πελοπόννησο μέχρι αργά το απόγευμα.

- Στη Θράκη μέχρι το βράδυ.

- Στα νησιά του βορείου και ανατολικού Αιγαίου από το απόγευμα μέχρι αργά τη νύχτα.

