Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ μιλάει για τη συνεργασία του με τον Τομ Κρουζ και επιβεβαιώνει όσα λέγονται για τον σταρ.

Ο Στίβεν Σπίλμπεργκ αποκάλυψε πρόσφατα πώς είναι να συνεργάζεσαι με τον Toμ Κρουζ, μιλώντας σε εκδήλωση του Φεστιβάλ SXSW στο Όστιν του Τέξας, πριν από την κυκλοφορία της νέας του ταινίας, «Disclosure Day».

Ο Τομ Κρουζ έχει χτίσει μια ισχυρή φήμη για τον επαγγελματισμό του στα γυρίσματα. Ο διάσημος σταρ φέρεται να είναι εξαιρετικά αφοσιωμένος στους ρόλους του και στη δουλειά του, ενώ πολλοί σκηνοθέτες και συμπρωταγωνιστές του έχουν προηγουμένως επαινέσει την αφοσίωση που επιδεικνύει στο έργο του.

Ο θρυλικός σκηνοθέτης που ένωσε τις δυνάμεις του με τον Κρουζ στο «Minority Report» (2002) και στο «War of the Worlds» (2005), επιβεβαιώνει όλα τα παραπάνω, αποκαλύπτοντας ότι ο ηθοποιός εμφανιζόταν στο γύρισμα πριν από το συνεργείο.

«Ο Τομ ερχόταν κάθε πρωί την ίδια ώρα με μένα», είπε ο Σπίλμπεργκ, και εξήγησε: «Εγώ φτάνω στο πλατό πριν από όλους, ακόμη και από το συνεργείο, γύρω στις 6:30. Και εκείνος επέμενε να είναι εκεί μαζί μου, για να σχεδιάζουμε όλη τη μέρα από την αρχή, κάτι που με βοήθησε πολύ».

Ο διάσημος πρωταγωνιστής φημίζεται για το πάθος του και για το γεγονός ότι θέτει συνεχώς τον πήχη ψηλότερα στην καριέρα του. Σε συνέντευξη στο περιοδικό PEOPLE τον περασμένο Μάιο, ο Κρουζ δήλωσε ότι φροντίζει να εξελίσσει συνεχώς τις δεξιότητές του, καθώς γνωρίζει ότι αυτό τον κάνει καλύτερο στην τέχνη του.

«Μαθαίνω συνεχώς νέα πράγματα, γιατί ξέρω ότι κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσω σε μια ταινία», ανέφερε και ενδεικτικά πρόσθεσε την εκμάθηση πιάνου, τον χορό, αλλά και πιο ριψοκίνδυνες δραστηριότητες όπως οι πτήσεις με αεροπλάνα και ελικόπτερα.

«Το ωραίο είναι ότι ποτέ δεν φτάνεις στο τέλος. Πάντα μπορείς να γίνεις καλύτερος», κατέληξε ο Τομ Κρουζ.

Ο επόμενος πρωταγωνιστικός ρόλος του Τομ Κρουζ, θα είναι στην ταινία «Digger» του Αλεχάντρο Γκονζάλες Ινιαρίτου.