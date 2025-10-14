Μετά το «Wednesday» του Netflix, θα δούμε τη Lady Gaga στη δεύτερη ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada».

Η Lady Gaga μπαίνει στο καστ της πολυαναμενόμενης συνέχειας της ταινίας «Ο διάβολος φοράει Prada» από την 20th Century Studios, σε ρόλο που δεν έχει ακόμη αποκαλυφθεί, σύμφωνα με το Deadline.

Αν και δεν υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από το στούντιο, η είδηση για τη συμμετοχή της Gaga έγινε γνωστή όταν άρχισαν να κυκλοφορούν φωτογραφίες της από τα γυρίσματα. Το sequel που ανακοινώθηκε για πρώτη φορά τον Ιούλιο του 2024, θα περιλαμβάνει τους βασικούς ηθοποιούς Μέριλ Στριπ, Αν Χάθαγουεϊ, Έμιλι Μπλαντ και Στάνλεϊ Τούτσι. Στο καστ προστίθενται επίσης οι Κένεθ Μπράνα, Λούσι Λιού, Τζάστιν Θερού, B.J. Novak και Πολίν Σαλαμέ.



Θυμίζουμε ότι η αρχική ταινία του 2006 βασίστηκε στο ομώνυμο μυθιστόρημα της Lauren Weisberger, το οποίο εμπνεύστηκε από τις δικές της εμπειρίες ως βοηθός της αρχισυντάκτριας της Vogue. Η ταινία ακολουθούσε την Andy Sachs της Αν Χάθαγουεϊ, μια επίδοξη δημοσιογράφος, η οποία βρίσκει δουλειά στο διάσημο περιοδικό Runway, ως βοηθός της κυνικής αρχισυντάκτριας Miranda Priestly, ένας χαρακτήρας που -ανεπίσημα- εμπνέεται από την Άννα Γουίντουρ. Η ταινία «Ο διάβολος φοράει Prada» έγινε τεράστια επιτυχία στο box office, με έσοδα 326 εκατομμύρια δολάρια παγκοσμίως.

Η ιστορία της δεύτερης ταινίας φέρεται να ακολουθεί τη Miranda Priestly καθώς η καριέρα της δοκιμάζεται εν μέσω της παρακμής των παραδοσιακών εκδόσεων περιοδικών και την άνοδο των ψηφιακών μέσων.

Η Priestly έχει επίσης να αντιμετωπίσει τον χαρακτήρα της Μπλαντ, και πάλαι ποτέ βοηθό της, η οποία τώρα είναι ένα υψηλόβαθμο στέλεχος σε όμιλο πολυτελών brand, ικανή να ορίσει την τύχη της Runway μέσω των διαφημιστικών συμφωνιών που αποτελούν σανίδα σωτηρίας για την πάλαι ποτέ τρομερή αρχισυντάκτρια.

Το The Devil Wears Prada 2 θα κυκλοφορήσει στις κινηματογραφικές αίθουσες την 1η Μαΐου 2026.



Όσον αφορά τη Lady Gaga, είχε άλλη μια πολυάσχολη χρονιά, καθώς κυκλοφόρησε το άλμπουμ της Mayhem στις 7 Μαρτίου, πρωταγωνίστησε στο Coachella 2025 και ξεκίνησε την παγκόσμια περιοδεία της Mayhem Ball τον Ιούλιο. Πρόσφατα εμφανίστηκε στον ρόλο της Rosaline Rotwood στη δεύτερη σεζόν της επιτυχημένης σειράς Wednesday του Netflix. Με αφορμή τη σειρά, μας παρουσίασε και ένα νέο τραγούδι με τίτλο «The Dead Dance» που συνοδεύεται από μουσικό βίντεο σε σκηνοθεσία Tιμ Μπάρτον.



{https://youtu.be/xGaZBfJOyAc?si=xGsr2fV12jXpowCr}